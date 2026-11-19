România şi alte 7 state trebuie să renunțe în două luni la taxarea inegală a fondurilor de pensii din UE. Sursa foto: Antena 3 CNN

Comisia Europeană a decis să iniţieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Germaniei, Spaniei, Italiei, Austriei, Poloniei, Portugaliei şi României pentru nerespectarea liberei circulaţii a capitalurilor (articolul 63 din TFUE şi articolul 40 din Acordul privind SEE ) din cauza legislaţiei fiscale discriminatorii aplicabile fondurilor de pensii şi societăţilor de asigurări de viaţă, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, informează Agerpres.

În plus, Belgia a primit o scrisoare suplimentară de punere în întârziere, care extinde investigaţia iniţială a Comisiei Europene începută în 2020 dincolo de societăţile de asigurări de viaţă şi la fondurile de pensii, pentru nerespectarea liberei circulaţii a capitalurilor din cauza legislaţiei fiscale discriminatorii.

Legislaţia statelor membre în cauză prezintă bariere fiscale discriminatorii în calea investiţiilor transfrontaliere ale fondurilor de pensii şi ale societăţilor străine de asigurări de viaţă, care sunt esenţiale pentru buna funcţionare a pieţelor de capital din UE, pentru competitivitatea întreprinderilor europene în care investesc în cadrul pieţei unice, precum şi pentru asigurarea sustenabilităţii pensiilor pentru cetăţeni.

Ce acuză Bruxelles-ul

Aceste norme naţionale ale statelor membre scutesc fondurile naţionale de pensii sau asigurătorii de viaţă de la impozitarea veniturilor obţinute din investiţiile lor, impozitând în acelaşi timp fondurile de pensii comparabile şi asiguratorii de viaţă din alte state membre ale UE sau SEE care obţin venituri din investiţii pe teritoriul lor.

În plus, normele naţionale împiedică, de asemenea, fondurile de pensii sau asiguratorii de viaţă străini să deducă rezervele tehnice pentru a plăti datoriile viitoare către clienţi, în timp ce fondurile de pensii şi asiguratorii de viaţă naţionali pot deduce astfel de rezerve din venitul lor impozabil.

Deciziile fac parte din eforturile de asigurare a respectării legislaţiei depuse de Comisie pentru a elimina barierele de pe piaţa unică în 11 domenii de interes, astfel cum s-a anunţat în comunicarea intitulată "Un cadru de reglementare al UE mai simplu, mai clar şi mai bine aplicat", în comunicarea din 2025 intitulată "Uniunea economiilor şi a investiţiilor" şi în comunicarea privind sectorul pensiilor .

În consecinţă, Comisia va trimite scrisori de punere în întârziere Germaniei, Spaniei, Italiei, Austriei, Poloniei, Portugaliei şi României, precum şi o scrisoare suplimentară Belgiei. Din acest moment, aceste ţări au la dispoziţie două luni pentru a răspunde şi a remedia deficienţele semnalate de Comisie. Dacă nu primeşte un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să emită un aviz motivat.