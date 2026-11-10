Cum afli câți bani ai în contul de pensie privată Pilonul II. Cine este ”domnul Pensionescu”

3 minute de citit Publicat la 16:34 10 Noi 2026 Modificat la 16:34 10 Noi 2026

Toți participanții la Pilonul II au posibilitatea să consulte online valoarea actualizată a contului personal și istoricul contribuțiilor. Foto: Getty Images

Peste 8,5 milioane de români au bani acumulați în conturile de pensii private obligatorii, însă nu toți știu la ce fond contribuie sau ce sumă au strâns până în prezent. Verificarea se poate face online, fără drumuri la instituții, prin intermediul portalului lansat de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).

Platforma le permite participanților să afle la ce fond de pensii sunt înscriși și cum își pot verifica economiile acumulate. După identificarea administratorului, aceștia pot accesa contul personal online, unde au la dispoziție informații despre suma strânsă și istoricul contribuțiilor.

Potrivit APAPR, toți participanții la Pilonul II au posibilitatea să consulte online valoarea actualizată a contului personal și istoricul contribuțiilor. Pentru aceasta, trebuie urmați câțiva pași.

Cum afli la ce fond de pensii private contribui

Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să identifici fondul de pensii la care ești înscris. Dacă nu știi unde sunt virați banii sau nu îți mai amintești numele administratorului, poți accesa platforma pilonul2.ro.

Portalul oferă acces la instrumentul de verificare prin care poți afla la ce fond ești participant. După identificarea administratorului, poți trece la următoarea etapă: verificarea contului personal.

Cum verifici câți bani ai acumulat în contul de Pilon II

După ce ai aflat numele fondului, trebuie să accesezi platforma online a administratorului. APAPR centralizează pe site-ul său linkurile către cele șapte fonduri de pensii private obligatorii.

Fiecare administrator pune la dispoziția participanților un sistem online prin care aceștia își pot crea un cont personal, folosind datele de autentificare solicitate.

Odată conectat, poți vedea:

Câți bani ai acumulat în contul de pensie privată;

Istoricul contribuțiilor virate;

Evoluția economiilor tale;

Valoarea actualizată a contului personal.

APAPR precizează că aceste informații pot fi consultate oricând, nu doar atunci când primești informarea anuală.

Ce este scrisoarea anuală de informare și când o primești

O altă modalitate prin care poți afla câți bani ai acumulat pentru pensie este scrisoarea anuală de informare transmisă de administratorul fondului.

Potrivit APAPR, în fiecare an, în luna mai, administratorii fondurilor de pensii private transmit participanților o informare care cuprinde situația contului personal pentru anul precedent.

Documentul conține valoarea economiilor acumulate la data de 31 decembrie, precum și contribuțiile virate în fiecare lună.

Dacă nu vrei să primești această informare în format tipărit, poți solicita administratorului să ți-o trimită exclusiv electronic, pe e-mail.

Asociația recomandă actualizarea datelor personale și de contact, inclusiv a adresei de e-mail, a numărului de telefon și a adresei de corespondență. În acest fel, participanții se asigură că primesc la timp toate comunicările referitoare la contul lor.

Cine este ”domnul Pensionescu”

APAPR a lansat și un asistent virtual bazat pe inteligență artificială, numit „Domnul Pensionescu”, disponibil pe platforma pilonul2.ro.

Acesta oferă explicații despre funcționarea sistemului de pensii private, contribuțiile acumulate la Pilonul II, condițiile de retragere a banilor și pensiile facultative de la Pilonul III.

Asistentul virtual poate răspunde la întrebări generale și îi poate îndruma pe utilizatori către instrumentele necesare pentru verificarea pensiei private.

Există însă o limitare importantă: „Domnul Pensionescu” nu are acces la conturile individuale ale participanților și nu poate spune câți bani a acumulat o anumită persoană. Pentru a afla suma exactă, trebuie să accesezi contul personal de pe platforma administratorului fondului.

Când poți retrage banii acumulați la Pilonul II

Sumele acumulate în contul de pensie privată nu pot fi retrase oricând. Potrivit informațiilor prezentate de APAPR, banii pot fi solicitați în trei situații:

Când participantul obține decizia de pensionare pentru limită de vârstă;

În cazul pensionării pentru invaliditate, indiferent de gradul de invaliditate;

În cazul decesului participantului, când banii revin moștenitorilor legali sau testamentari.

Pentru a solicita plata sumelor acumulate, participantul sau moștenitorii trebuie să se adreseze administratorului fondului, care va comunica documentele și pașii necesari.

Conform informațiilor APAPR privind regulile de plată aflate în vigoare, beneficiarii pot opta pentru o plată unică sau pentru plăți lunare egale, eșalonate pe o perioadă de maximum cinci ani.

Așadar, dacă vrei să afli câți bani ai strâns pentru pensie, primul pas este să identifici fondul la care contribui, iar apoi să îți accesezi contul online. Astfel, poți urmări permanent evoluția economiilor și contribuțiile virate de-a lungul anilor.