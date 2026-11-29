Ministerul Agriculturii neagă problemele legate de carnea proaspătă din magazine. „Românii nu vor rămâne fără carne de porc”

2 minute de citit Publicat la 16:02 29 Noi 2026 Modificat la 16:04 29 Noi 2026

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu spune că „pe circuitul național fermă – abator – unitate de tranșare – magazin), răcirea carcasei, tranșarea și livrarea în lanț frigorific durează între 24 și 48 de ore”. Foto: Agerpres

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a respins „ferm” duminică scenariile „alarmiste” lansate în spațiul public cu privire la o așa-zisă „incertitudine” în aprovizionarea cu carne de porc.

Feliciu Paraschiv, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România (ANCMMR), a declarat vineri că retailerii ar putea să importe cantităţi mai mici de carne de porc de sărbători din cauza termenului de garanţie prestabilit la opt zile şi ar putea să apară probleme în aprovizionare „pentru care trebuie să răspundă cine a dat ordinul privind carnea proaspătă de porc refrigerată”.

Într-un comunicat preluat de Agerpres, ministerul Agiculturii a precizat că „ordinul comun MADR – ANSVSA – ANPC (nr. 316/1.023/711/2026) nu blochează aprovizionarea pieței cu carne de porc, ci scoate din circuitul comercial loturile vechi sau neconforme, care erau vândute în mod înșelător drept marfă proaspătă”.

„Actul normativ stabilește o regulă elementară de bun-simț comercial și sanitar-veterinar: produsul comercializat la raft sau la vitrina asistată sub denumirea de „carne proaspătă de porc refrigerată” trebuie să fie realmente proaspăt, adică să provină de la animale sacrificate cu maximum 8 zile înainte”, a menționat ministerul Agriculturii.

Astfel, carnea provenită din importuri congelate nu este interzisă la comercializare, însă se va vinde exclusiv în starea în care a fost livrată – adică congelată (cu data congelării și termenul de valabilitate înscrise clar pe etichetă) – sau va merge către unitățile de procesare, arată instituția citată.

„Fermierii și abatoarele din România au capacitatea să livreze zilnic carne proaspătă în 24-48 de ore”

„Pe circuitul național (fermă – abator – unitate de tranșare – magazin), răcirea carcasei, tranșarea și livrarea în lanț frigorific durează între 24 și 48 de ore”, a declarat ministerul Agriculturii.

Ministerul Agriculturii a precizat că „prin urmare, carnea de porc provenită din fermele și abatoarele românești ajunge în vitrinele magazinelor cu 6–7 zile reale de valabilitate, interval mai mult decât suficient atât pentru comercializare, cât și pentru consumul casnic, în condițiile unei viteze optime de rotație a stocurilor”.

De asemenea, majoritatea lanțurilor de retail modern au dezvoltat deja programe proprii menite să promoveze lanțul scurt de aprovizionare și trasabilitatea cărnii autohtone, demersuri aflate în deplină concordanță cu măsurile și strategiile Uniunii Europene de susținere a filierelor scurte agroalimentare. Aceste fluxuri funcționează zilnic și demonstrează că aprovizionarea rapidă de la abator la raft este pe deplin realizabilă.

„Românii nu vor rămâne fără carne de porc, iar cine induce această teamă o face doar pentru a apăra vechile practici prin care carnea plimbată o săptămână prin Europa sau carnea congelată, apoi decongelată și reambalată, era vândută în România la preț de carne proaspătă. Nu interzicem nimănui să aducă marfă din import, dar îi obligăm pe toți să respecte regulile: dacă e carne proaspătă refrigerată, să fie sacrificată de maximum 8 zile; dacă o aduci congelată, o vinzi congelată, nu o decongelezi ca să păcălești consumatorul la vitrină. Fermierii și abatoarele din România au capacitatea să livreze zilnic carne proaspătă în 24-48 de ore, iar datoria noastră este să protejăm atât sănătatea și buzunarul românilor, cât și munca cinstită a crescătorilor noștri”, se arată în comunicatul ministerului Agriculturii.