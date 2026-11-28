Daniel Zamfir spune că „reprezentanți ai familiei emirului din Qatar” ar fi interesați să investească în turismul balnear din România

Ministrul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cătălin Zamfir. Foto: Agerpres

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Daniel Zamfir a spus la Digi24 că investitori din Qatar sunt interesați de turismul balnear din România și că reprezentanți ai familiei emirului vor veni în țara noastră pentru a vizita posibile locuri în care să investească.

Zamfir a adăugat că a semnat un acord cu patronatul tur-operatorilor germani.

„E vorba de 60 de operatori cu TUI în frunte, care vor veni în România ca să descopere obiective și ceea ce putem să oferim turiștilor germani”, a precizat Zamfir. „Turismul de sănătate este noul trend mondial și atunci qatarezii, și nu numai, sunt foarte interesați în astfel de investiții”, a spus ministrul.

Daniel Zamfir a precizat că în România există o „oportunitate extraordinare” în zona turismului în stațiunile balneare.

„În zona turismului, care pe mine mă interesează foarte tare, v-am spus, am prezentat opțiunea extraordinară, sau oportunitatea extraordinară pe care o are România în zona balneo. Qatarezii, și nu numai, sunt extrem de interesați să investească în complexe hoteliere cu spa-uri, cu zona asta de wellness, ori ceea ce avem noi n-are nimeni în Europa și s-ar putea ca și în lume să fie foarte puține astfel de zone. Noi avem acele resurse minerale de ape geotermale, sulfuroase, nămol și așa mai departe, ceea ce nu prea găsim în lume. În Europa oricum suntem unici. Și pentru asta vor veni chiar reprezentanți ai familiei emirului din Qatar, care doresc să vadă zone din România unde să poată investi în această zonă”, a spus ministrul Turismului, Daniel Zamfir.