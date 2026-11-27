Ro Wallet „va arăta ca o aplicație”. Bogdan Dumitru: „Nu trebuie să mai arăt buletinul pentru a dovedi că am peste 18 ani”

În dreapta, minsitrul delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, Bogdan Dumitru. Colaj foto: Getty Images/ Agerpres

Ministrul delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, Bogdan Dumitru, a explicat, vineri seară, cum va funcționa noua aplicație Ro Wallet, care va fi lansată în ianuarie. El a spus, în direct la Antena 3 CNN, că „va arăta ca o aplicație pe care o pornesc și cu care pot interacționa în diverse feluri”. „Eu nu trebuie să mai arăt cuiva buletinul pentru a dovedi că am peste 18 ani, ci doar RO Wallet transmite informația și spune: «Da, are peste 18 ani»”, a fost exemplul dat de ministru.

În prezent, însă, trebuie o Ordonanță de Urgență pentru ca prezentarea datelor digitale să fie reglementată legală.

„Ar trebui să apară o extensie a legii, o Ordonanță de Urgență care să reglementeze acest aspect, în sensul că, dacă arăți permisul în aplicația RO-Wallet, acesta să fie considerat o reprezentare oficială a permisului. Deci acest lucru se va rezolva, probabil, până în ianuarie.

Însă mai sunt câteva aspecte care ar trebui rezolvate până atunci, și anume apariția unor dispozitive sau, mă rog, probabil a unor aplicații pe telefoanele autorităților care vor verifica permisul respectiv. Pentru că, dacă intrăm puțin în zona tehnică, eu vă pot prezenta frumos permisul pe telefon și astăzi, dar acesta poate fi foarte ușor falsificat. Vă pot prezenta o aplicație care pare că seamănă cu RO-Wallet sau cu orice altă aplicație, dar care este, de fapt, clonată și furnizează doar o poză. Probabil că va exista o aplicație pe telefon, dar una capabilă să înțeleagă puțin mai mult decât o simplă imagine.

Pentru mine, ca cetățean, va arăta ca o aplicație pe care o pornesc și cu care pot interacționa în diverse feluri. Preponderent, o să îmi selectez actul pe care vreau să îl arăt, dar, evident, este puțin mai mult de atât. Este un ecosistem. Ce înseamnă un ecosistem? Un loc în care diverse instituții ale statului vor popula spațiul respectiv cu documentele pe care le furnizau înainte, doar că, de această dată, ele vor fi disponibile în format electronic.

Și atunci, odată cu trecerea timpului, pentru că trebuie să menționez că, în ianuarie, la lansare, nu vor fi foarte multe documente în RO-Wallet, de fapt, vom avea doar datele din buletin. Haideți să începem așa și ar fi foarte bine ca până atunci să mai apară și altele. Dar ceea ce este sigur acum este că vor fi disponibile datele din buletin. Cu timpul, va apărea și permisul de conducere, cu siguranță, precum și alte documente din ecosistemul auto și mă refer, probabil, la asigurările auto. Se vor putea face și plăți”, a spus Dumitru.

Întrebat despre îngrijorările oamenilor cu privire la securitatea datelor personale, ministrul a spus că „statul oricum deja le deține”.

„Înțeleg îngrijorarea, dar, când vorbim despre controlul datelor respective despre cetățeni, statul oricum le deține. Înainte, ne duceam la instituțiile respective. Datele care apar pe buletin le găsim la Ministerul de Interne, iar datele care țin de finanțe le găsim la Ministerul Finanțelor sau la ANAF. Adică datele acelea există deja și doar încercăm să le punem la un loc. Dar nu le aducem într-un loc în care să îi fie mai ușor cuiva să se uite la ele, ci fiecare informație, fiecare entitate vine într-un format criptat, ba chiar mai mult, este criptată pe fiecare segment în parte.

Adică nu trebuie să mai arăt buletinul pentru a dovedi că am 18 ani sau peste 18 ani. Mă refer la utilizarea RO-Wallet. Aplicația va emite informația: «Da, persoana respectivă are peste 18 ani», iar în momentul respectiv acel blob dispare și atunci trebuie generat unul nou.

Adică vreau să spun că, de fiecare dată, această informație este criptată cu o cheie diferită și nu poate fi adunată la un loc de către o entitate și folosită în mod agregat. Este imposibil din perspectiva securității”, a adăugat ministrul.

Ministerul Afacerilor Interne a lansat, pe 1 septembrie, site-ul oficial al RO Wallet, portofelul digital de identitate al României, și a publicat documentația tehnică a proiectului. Codul și specificațiile sunt puse la dispoziția publicului prin GitHub, într-un demers pe care ministerul îl prezintă drept unul transparent.

RO Wallet este gândit ca un portofel digital pe telefon în care utilizatorii își vor putea păstra actul de identitate și alte documente oficiale și le vor putea folosi pentru a-și dovedi identitatea, atât în România, cât și în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Concret, RO Wallet este versiunea românească a portofelului european de identitate digitală, cunoscut sub numele de EUDI Wallet. Fiecare stat membru al UE trebuie să ofere un astfel de portofel, construit pe standarde europene comune.

Potrivit site-ului oficial, RO Wallet va putea fi folosit în situații precum deschiderea unui cont bancar, accesarea unor servicii publice sau private, angajarea, înscrierea la o facultate sau utilizarea unor servicii online.