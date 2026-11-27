Insulele Canare declară stare de urgență: 2000 de migranți au ajuns pe arhipelag într-o singură zi

2 minute de citit Publicat la 20:55 27 Noi 2026 Modificat la 20:55 27 Noi 2026

Arhipelagul spaniol, situat în largul coastei Africii de Vest, rămâne una dintre principalele porți de intrare în Europa. Foto: Profimedia Images

Insulele Canare din Spania au declarat stare de urgență după ce aproape 2000 de migranți au ajuns pe arhipelg într-o singură zi, relatează Deutsche Welle. Cei mai mulți au ajuns pe El Hierro, o insulă cu o populație de aproximativ 12.000 de locuitori, unde autoritățile spun că serviciile locale sunt supuse unei presiuni extreme.

Valul de sosiri are loc înaintea alegerilor generale din Spania, în condițiile în care imigrația și politica de control al frontierelor se află printre principalele teme de pe agenda politică.

Cei 2000 de migranți care au ajuns pe arhipelag în ultimele 24 de ore se alătură celor 10.000 care au sosit doar în această lună. Cel mai mic a fost un bebeluș, care s-a născut pe barcă. Cel puțin 8 oameni au murit doar astăzi.

Salvatorii au descoperit la bord între 8 și 10 trupuri neînsuflețite, iar 6 persoane au fost transportate cu elicopterul la spital, în stare gravă, relatează The Independent.

Ambarcațiunea în care se aflau a fost găsită la 72 de kilometri sud de insula El Hierro și a fost tractată către portul La Estaca.

O altă ambarcațiune a adus 84 de supraviețuitori în portul La Restinga de pe insulă, unde se află un centru de primire și un spital de campanie care se ocupă de procesarea majorității ambarcațiunilor cu migranți care ajung pe El Hierro.

Din ce în ce mai mulți migranți au ajuns în Insulele Canare începând cu luna octombrie, atingând un record zilnic de 2.100 de persoane pe 25 noiembrie, majoritatea îndreptându-se către insula El Hierro, care are o populație de 11.400 de locuitori.

Autoritățile de pe El Hierro au cerut să fie trimisă armata pe insulă ca să îi ajute să gestioneze fluxul mare de oameni.

„Criza umanitară nu începe pe insula El Hierro, ci pe țărmurile Senegalului și Gambiei, unde trebuie să intervenim”, a scris liderul regional Fernando Clavijo pe X.

⚫️ Mucho dolor e impotencia ante la nueva tragedia en aguas próximas a #ElHierro. Mi solidaridad con las familias de las víctimas y mi agradecimiento a los equipos de salvamento y a los profesionales sanitarios que han permitido evacuar en alta mar a varias personas en estado grave. La realidad migratoria también es esta, la de las vidas perdidas en el Atlántico. Llevamos semanas reclamando al Estado el despliegue de Frontex sin que hasta ahora se haya hecho efectivo. Esta emergencia humanitaria no comienza en El Hierro, sino en las costas de Senegal y Gambia. Y es allí donde también tenemos que actuar. #Canarias seguirá cumpliendo con su responsabilidad humanitaria como siempre ha hecho esta tierra. Pero también seguirá reclamando a #España y a la #UE una respuesta a la altura de esta emergencia, con decisiones y recursos que permitan evitar las tragedias, no solo atender sus consecuencias. La prioridad es salvar vidas. — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) November 27, 2026

Arhipelagul spaniol, situat în largul coastei Africii de Vest, rămâne una dintre principalele porți de intrare în Europa și una dintre cele mai periculoase rute de migrație din lume. În ciuda riscurilor, mulți migranți continuă călătoria în căutarea unui loc de muncă și a unor oportunități mai bune.