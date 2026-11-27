Ucraina a propus Rusiei un armistițiu în Marea Neagră pentru a-și reporni exporturile agricole. Sîbiha: „Așteptăm acum un răspuns”

1 minut de citit Publicat la 19:02 27 Noi 2026 Modificat la 19:02 27 Noi 2026

Ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sîbiha. Foto: Getty Images

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a transmis, vineri, că Ucraina a propus a propus un armistițiu în Marea Neagră pentru a permite reluarea exporturilor de produse alimentare. „Așteptăm acum un răspuns din partea Rusiei”, a spus Sîbiga, potrivit postului public de televiziune Suspilne, citat de Reuters, scrie Agerpres.

„Suntem gata de un armistițiu. Le suntem recunoscători Indiei, Turciei și Egiptului, care joacă un rol activ și important în reducerea tensiunilor din Marea Neagră, precum și în eforturile de mediere. Așteptăm acum un răspuns din partea Rusiei”, a spus Sîbiga.

El a adăugat că Rusia a propus Ucrainei să suspende atacurile asupra sectorului petrolier rus în cadrul acestui armistițiu, dar Kievul ar lua în considerare această propunere „doar ca parte a unui acord mai amplu de încetare a focului în domeniul energetic”.

„Dacă vorbim despre producția agricolă, atunci, desigur, suntem pregătiți pentru un astfel de armistițiu. Ei (n.r. - rușii) propun includerea petrolului. Petrolul poate fi un element al unui armistițiu energetic mai amplu. Dar în Marea Neagră ne concentrăm pe producția agricolă”, a subliniat el, citat de agenția ucraineană Ukrinform.

Ucraina propune un armistițiu în ceea ce privește atacurile asupra infrastructurii portuare și a navelor din Marea Neagră, care să îi permită să-și redeschidă porturile maritime și să reia exporturile agricole, practic blocate încă din vară din cauza unei escaladări a atacurilor asupra porturilor și navelor, care a început cu atacurile masive ucrainene în Marea Azov, notează EFE.

Rusia este mai interesată ca Ucraina să pună capăt atacurilor asupra rafinăriilor, petrolierelor și infrastructurilor rusești legate de exportul de petrol. Ucraina, care și-a pierdut o mare parte din industria petrolieră în urma atacurilor anterioare ale Rusiei, propune, de asemenea, un armistițiu energetic, prioritatea sa fiind ca Rusia să pună capăt atacurilor constante asupra rețelei electrice ucrainene.

Ministrul de Externe ucrainean a făcut aceste declarații în cadrul unei conferințe internaționale privind exporturile agricole, în cadrul căreia a încercat să obțină sprijin pentru propunerea sa de armistițiu în Marea Neagră, în vederea reluării tranzitului de cereale.