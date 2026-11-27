Ministrul AI, Bogdan Dumitru, nu știe ce s-a întâmplat cu robotul ION de la guvern: „Cred că s-a pensionat”

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Bogdan Dumitru, ministrul delegat pentru digitalizare și Inteligență Artificială, a declarat vineri seară, la Antena 3 CNN, că nu știe ce s-a întâmplat cu robotul ION, care fusese prezentat drept „consilier” la guvern în timpul guvernării lui Nicolae Ciucă, în anul 2023. Ministrul a explicat și că timpul este „comprimat” când vorbim de dezvoltarea Inteligenței Artificiale și că un algoritm poate deveni perimat foarte rapid. „Aș presupune că s-a pensionat”, a pus el, precizând totuși că intenționează să afle ce s-a întâmplat cu ION.

„Aș presupune că s-a pensionat. Dacă nu l-am mai văzut, se presupune că atât i-a fost. În această eră AI, timpul e extrem de comprimat, cu cel puțin unu-două ordine de mărime. Poate că s-a pensionat chiar mai rău pentru el.

Să știți că o să mă interesez de el, însă nu cred că asta e direcția. Aș prefera ca inteligența care l-a propulsat atunci pe ION să stea în infrastructura statului român pe GPU-urile respective și să o folosim toți”, a spus ministrul digitalizării.