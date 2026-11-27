Ministrul finanțelor evită să spună dacă vor fi majorate pensiile în 2027: "Există intenția să le creștem, vom vedea cât e anvelopa"

1 minut de citit Publicat la 15:31 27 Noi 2026 Modificat la 15:38 27 Noi 2026

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Foto: Agerpres

Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare a fost întrebat, vineri, dacă există bani pentru majorarea pensiilor și nu a dat imediat un răspuns clar.

"Știți foarte bine că aceasta este o discuție legată de buget. Deci, la momentul închiderii bugetului - noi vom aproba calendarul bugetului săptămâna viitoare - vom avea răspunsul la toate aceste întrebări (...) Există intenția să le creștem. Există mai multe modalități pe care le studiem. Vom vedea cât este anvelopa și este o decizie politică pe care o iau miniștrii și prim-ministrul", a răspuns el.

Răspunsul lui Nazare nu oferă nicio perspectivă clară, însă un alt ministru, cel al Muncii, dă asigurări că majorarea pensiilor va fi efectuată, până la urmă.

Manole: Documentul prezentat de Nazare nu înseamnă că nu se vor indexa pensiile

Florin Manole a spus vineri, la Digi24, că pensiile vor crește de la 1 ianuarie. Declarația sa vine după ce, cu o zi înainte, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat în ședința de Guvern un document potrivit căruia pensiile, salariile și alocațiile ar putea rămâne înghețate până în 2031, motivul fiind depășirea pragului de 60% pentru datoria publică, raportată la PIB.

"E de neconceput acest lucru", a reacționat Manole, reamintind că pensiile au fost înghețate în ultimii doi ani.

"Atât premierul (Luca Niculescu), cât și președintele Camerei (și al PSD, Sorin Grindeanu, n.r.) și cu mine am spus în repetate rânduri că pensiile se vor indexa de la 1 ianuarie 2027. Rămâne ca Guvernul să stabilească cu ce procent, în funcție de o decizie politică pe care trebuie s-o ia", a adăugat Manole.

"(Înghețarea pensiilor) nu se poate întâmpla, pentru că deja inflația a afectat grav puterea de cumpărare a tuturor cetățenilor, cu precădere a pensionarilor, după 2 ani în care pensiile au fost înghețate. Tipul acesta de notă în ședința de Guvern (documentul prezentat de Nazare, n.r.) este un document care apare recurent în ultimii 3-4 ani de zile(...) Reprezintă, până la urmă, dreptul și responsabilitatea ministrului Finanțelor, dar nu înseamnă că pensiile nu se vor majora de la 1 ianuarie", a insistat ministrul Muncii.