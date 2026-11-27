4 minute de citit Publicat la 15:07 27 Noi 2026 Modificat la 15:12 27 Noi 2026

OMODA & JAECOO a vândut 74.217 vehicule la nivel global în octombrie 2026 și a stabilit un record lunar în România, cu 218 unități comercializate.

București, 27 noiembrie2026

În octombrie 2026, OMODA & JAECOO a înregistrat vânzări globale de 74.217 unități, în creștere cu 75% față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe piața din România, brandul a atins un record lunar de 218 unități vândute în același interval, cel mai popular model fiind OMODA 9 SHS-P, un SUV Plug-in Hybrid.

Vânzările solide ale mai multor modele cheie au continuat să susțină creșterea globală. JAECOO 5 a condus gama, cu 26.809 de unități vândute în octombrie, urmat de JAECOO 7 și OMODA 5, cu 19.413, respectiv 17.884 de unități. Prin poziționarea sa rafinată, de lifestyle outdoor, JAECOO 5 continuă să atragă o bază mai largă de clienți, consolidând în continuare gama brandului, alături de JAECOO 7 și OMODA 5.

OMODA & JAECOO își consolidează poziția pe piețele principale din Europa

Pe lângă creșterea vânzărilor globale, OMODA & JAECOO și-a întărit în continuare competitivitatea pe piețele auto europene consacrate.

În Regatul Unit, OMODA & JAECOO a înregistrat 9.226 de înmatriculări de vehicule în octombrie, obținând o cotă de piață de 6,1%. JAECOO 7 a condus topul lunar al vânzărilor de mașini noi din Regatul Unit pentru a doua lună consecutiv, cu 3.412 înmatriculări, fiind a treia oară în 2026 când se află în fruntea clasamentului lunar. Cu 42.885 de înmatriculări de la începutul anului, JAECOO 7 s-a clasat pe locul al doilea printre cele mai bine vândute mașini noi din Regatul Unit în 2026, până în prezent. Totodată, JAECOO 5 a intrat în top zece cele mai vândute modele, cu 2.171 de înmatriculări, iar JAECOO E5 s-a clasat pe locul al treilea printre cele mai vândute vehicule electrice din Regatul Unit, cu 1.465 de înmatriculări.

În Italia, OMODA & JAECOO a înregistrat 5.040 de vânzări în octombrie, o creștere de 174,7% față de aceeași lună a anului trecut. Cu o cotă de piață de aproximativ 3,8%, OMODA & JAECOO s-a clasat pe locul zece în topul vânzărilor auto din țară.

În Franța, OMODA & JAECOO a înmatriculat peste 3.000 de vehicule în octombrie. În mod special, JAECOO 7 SHS-P a înregistrat 670 de înmatriculări, clasându-se pe locul al doilea în rândul modelelor PHEV din Franța.

Împreună, poziția de lider pe care JAECOO 7 o menține în Regatul Unit, clasarea brandului OMODA & JAECOO în top zece în Italia și performanța solidă a lui JAECOO 7 SHS-P în segmentul PHEV din Franța evidențiază competitivitatea tot mai mare a brandului pe piețele-cheie din Europa.

Modele și tehnologii noi pentru susținerea creșterii viitoare

Construind pe succesul modelelor sale cele mai bine vândute, OMODA & JAECOO își extinde gama de produse pentru a ajunge la noi segmente de clienți și a crea noi oportunități de creștere la nivel global.

OMODA 4 și OMODA 5 NEXT câștigă avânt înaintea lansărilor pe alte piețe globale. Cu limbajul de design distinctiv CYBER MECHA, OMODA 4 se adresează consumatorilor tineri, care prețuiesc individualitatea și exprimarea de sine. Pornind de la succesul global al lui OMODA 5, OMODA 5 NEXT aduce îmbunătățiri de design, de confort și de tehnologie inteligentă, consolidându-și atractivitatea în segmentul SUV de volum.

OMODA X, care și-a făcut debutul global în octombrie, duce brandul pe un teren nou. Poziționat ca un nou CROSS OFF-ROAD VEHICLE (COV), îmbină practicitatea urbană de zi cu zi, aventura off-road și caracterul dinamic al unei mașini sport. Împreună, aceste modele noi extind portofoliul OMODA și oferă mai multe opțiuni consumatorilor cu stiluri de viață diferite.

Tehnologia joacă, de asemenea, un rol esențial în îmbunătățirea experienței de condus. În octombrie, OMODA & JAECOO și-a anunțat noua tehnologie HEV de 5 kWh, OMODA 7 urmând să fie primul model care o adoptă. Tehnologia aduce funcții precum Super Quiet Mode (modul super silențios) și alimentare Vehicle-to-Load (V2L, alimentarea de la vehicul a dispozitivelor externe), concepute pentru a spori confortul de condus și pentru a sprijini o gamă mai largă de scenarii de utilizare de zi cu zi. Brandul a demonstrat, totodată, tehnologiile SIVP (Super Intelligent Valet Parking) și SIAS (Super Intelligent AI Space), evidențiind investiția sa continuă în mobilitatea inteligentă.

De la succesul constant al modelelor sale cele mai bine vândute, până la extinderea continuă a gamei de produse și a portofoliului de tehnologii, OMODA & JAECOO își consolidează prezența globală și pune bazele următoarei sale etape de creștere.

Despre Genius Automotive Europe:

Genius Automotive Europe este un distribuitor auto în expansiune rapidă, axat pe furnizarea de soluții de mobilitate inovatoare și fiabile în Europa Centrală și de Est. Compania a adus cu succes mărcile OMODA și JAECOO în Ungaria, România, Bulgaria, aliniind inovația auto globală cu nevoile piețelor locale.

Două branduri. Două Personalități. O viziune pentru viitor.

Într-o lume în care tehnologia modelează stilul de viață, iar așteptările privind mobilitatea continuă să evolueze, industria auto se transformă mai rapid ca niciodată. Șoferii de astăzi își doresc mai mult decât un simplu mijloc de transport — își doresc sisteme inteligente, design modern, sustenabilitate și un confort premium accesibil în fiecare zi.

OMODA este sinonim cu designul futurist, inovația de vârf și un stil de viață urban premium — creat pentru șoferii care văd în mobilitate o formă de exprimare a individualității. Derivat din „O” (de la oxigen — simbol al vieții) și „MODA” (tendință), OMODA reprezintă un design proaspăt, inovație și o mobilitate pregătită pentru viitor.

JAECOO este dedicat celor care trăiesc dincolo de limitele orașului. O combinație între „Jaeger” (vânător) și „Cool”, numele reflectă bucuria explorării și orientarea către off-road. JAECOO aduce o sofisticare premium, pentru șoferii care caută atât siguranță, cât și confort — în oraș și în afara lui.

Contact:

Lacramioara GOLEA

Marketing Manager

Genius ROMÂNIA

Aviator Popișteanu 54A, Sector 1, București

Mobile: +40 752 825 825

E-mail: [email protected]

Web: www.omoda-jaecoo.ro