Două sortimente de pastă tartinabilă au fost retrase de la vânzare din cauza riscului de mucegai. Avertismentul ANSVSA pentru clienți

1 minut de citit Publicat la 14:29 27 Noi 2026 Modificat la 14:29 27 Noi 2026

A fost iniţiată procedura de retragere de la comercializare şi rechemarea de la consumatori a două sortimente de pastă tartinabilă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a transmis vineri că a fost iniţiată procedura de retragere de la comercializare şi rechemarea de la consumatori a două sortimente de pastă tartinabilă cu proteină şi colagen comercializată într-o reţea de retail, cauza fiind o posibilă dezvoltare a mucegaiului.

Potrivit ANSVSA, cele două produse sunt Pastă tartinabilă din fructe de pădure cu proteină şi colagen, fără zahăr adăugat, cu îndulcitori şi Pastă tartinabilă din mango, fructul pasiunii şi piersică, cu proteină şi colagen, fără zahăr adăugat, cu îndulcitori, ambele sortimente având un gramaj de 220 de grame.

Produsele fac parte din lotul L260729.

Cele două sortimente de pastă tartinabilă cu proteină şi colagen. Sursă foto: ANSVSA

„ANSVSA informează consumatorii că FIRENZE COM SRL, în colaborare cu reţeaua de magazine Auchan România, a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la consumatori a două sortimente de pastă tartinabilă cu proteină şi colagen.

Decizia a fost luată în urma identificării unor modificări vizibile şi atipice la suprafaţa produselor, care indică posibilitatea dezvoltării mucegaiului”, anunţă, vineri, ANSVSA, într-un comunicat de presă.

Produsele pot fi returnate la magazinul de unde au fost achiziționate, în baza bonului fiscal.

„Consumatorii care au achiziţionat produse din lotul menţionat sunt sfătuiţi să nu le consume. Produsele pot fi returnate până la data de 08.12.2026, la Serviciul Clienţi din magazinul de unde au fost achiziţionate, în baza bonului fiscal”, arată ANSVSA.