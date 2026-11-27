O companie aeriană din Europa suspendă toate zborurile după ce a ajuns în pragul falimentului

1 minut de citit Publicat la 13:28 27 Noi 2026 Modificat la 13:28 27 Noi 2026

Toate zborurile de joi au fost anulate, „până la clarificarea posibilității de a stabili o soluție de finanțare viabilă”. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Compania aeriană norvegiană low-cost Norse Atlantic, afectată de creșterea bruscă a prețurilor la combustibilul de aviație cauzată de războiul împotriva Iranului, a anunțat joi că se află în pragul falimentului, anulând totodată toate zborurile programate, potrivit Euronews.

Înființată în 2021 și specializată în zboruri pe distanțe lungi, Norse avertizase deja miercuri că situația sa financiară este „critică”, veste care a dus la prăbușirea acțiunilor companiei cu 85%. Potrivit companiei, declanșarea falimentului este iminentă în absența unei soluții.

„Dacă nu se găsește urgent o soluție de finanțare pe termen scurt, consiliul de administrație intenționează să depună cerere de intrare în faliment”, a precizat compania într-un document transmis Bursei de Valori din Oslo.

„Nu există nicio garanție că se va găsi o soluție viabilă”, a adăugat aceasta.

Toate zborurile de joi au fost anulate, „până la clarificarea posibilității de a stabili o soluție de finanțare viabilă”.

Amintim că și compania aeriană națională a Letoniei, AirBaltic, a solicitat protecție în baza procedurii de faliment Chapter 11 la Tribunalul pentru Falimente din Districtul de Sud al statului New York, în septembrie 2026, și negociază în prezent cu creditorii un acord de restructurare pentru a evita lichidarea forțată.

O posibilă preluare

Norse a menționat că se află „în discuții cu investitori cu privire la o posibilă preluare care ar include o soluție de finanțare”, fără a oferi detalii despre identitatea acestora.

Acțiunile companiei au scăzut și mai mult în prima parte a ședinței de tranzacționare de joi, înainte de a reveni pe un teritoriu pozitiv; totuși, la un preț de 0,04 coroane pe acțiune, valoarea de piață a operatorului aerian este în prezent de doar 9,7 milioane de dolari.

Problemele companiei aeriene nu sunt noi, dar s-au agravat în urma creșterii accentuate a prețurilor la combustibilul de aviație, provocată de războiul din Orientul Mijlociu.

Compania aeriană spaniolă Plus Ultra a anunțat marți încetarea operațiunilor, iar operatorul leton Air Baltic a depus, în luna septembrie, o cerere de protecție împotriva falimentului conform procedurii „Chapter 11” din legislația americană.