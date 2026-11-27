La 9 ani cânta la Ateneul Român, acum studiază la Viena. Antonio Piculeață, invitat de onoare la concertul „Crăciun Vienez”

1 minut de citit Publicat la 13:25 27 Noi 2026 Modificat la 13:25 27 Noi 2026

Foto: Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Antonio Piculeață avea numai nouă ani când a urcat pentru prima dată ca solist pe scena Ateneului Român, în fața unei orchestre. Astăzi, la 19 ani, studiază vioara la Viena, are în palmares concerte în Europa și Statele Unite și se pregătește pentru o întâlnire cu publicul de la Sala Palatului. Pe 22 decembrie, tânărul violonist va fi invitatul de onoare al concertului „Crăciun Vienez”, susținut de Orchestra Metropolitană București, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga.

Rezultatele sale artistice i-au adus, în 2025, distincția de Ambasador Cultural al României și includerea în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

În familia lui Antonio, vioara este prezentă de mai multe generații. Născut la New York, tânărul este nepotul violoniștilor Aurel Piculeață și Ionel Puia, iar ambii părinți sunt muzicieni. Mama sa este profesoară de muzică, iar tatăl a fost cel care s-a ocupat îndeaproape de pregătirea lui încă din copilărie.

„Poate că lucrul cel mai important din cariera mea a fost că l-am avut pe tata acasă ca profesor”, mărturisea Antonio într-un interviu acordat în mai 2025.

La șase ani a început să studieze vioara, iar la zece ani interpreta deja Concertul nr. 3 pentru vioară de Mozart, alături de Orchestra Filarmonicii „Oltenia” din Craiova, dirijată de Mădălin Voicu. Au urmat concursuri de interpretare muzicală, premii și concerte în străinătate. Antonio a devenit și primul violonist care a susținut un concert în Aula Academiei Române.

În prezent, își continuă pregătirea la Viena, cu violonista și profesoara Dora Schwarzberg. Deși o parte importantă a formării sale muzicale are loc în străinătate, Antonio continuă să concerteze în România. În octombrie, publicul Filarmonicii din Râmnicu Vâlcea l-a putut asculta interpretând Concertul pentru vioară și orchestră de Felix Mendelssohn.

Participarea sa la „Crăciun Vienez” îl aduce acum în fața unui public mai larg, într-un spectacol inspirat de tradiția concertelor de sărbători din capitala Austriei. Valsurile și polcile familiei Strauss, cunoscute astăzi în întreaga lume și datorită Concertului de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, fac parte din repertoriul serii.

Programul de la Sala Palatului va cuprinde și lucrări de Franz Lehár, Mozart și Ceaikovski, precum și colinde internaționale. Alături de orchestră vor cânta Cei Trei Tenori Ieșeni, Andrei Apreotesei, Andrei Fermeșanu și Florin Guzgă, cu un repertoriu de arii de operă, canzonete și cântece de Crăciun.

Concertul este programat marți, 22 decembrie, de la ora 19:00, la Sala Palatului din București.