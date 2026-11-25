Orașul din România care are cea mai lungă iarnă. Sezonul rece durează până la 6 luni

4 minute de citit Publicat la 14:17 25 Noi 2026 Modificat la 14:17 25 Noi 2026

Orașul Miercurea Ciuc acoperit de zăpadă, iarna. Sursa foto: Primăria Miercurea Ciuc via Facebook

Iarna în România poate dura chiar și șase luni în anumite zone ale țării, unde temperaturile scăzute se instalează încă din toamnă și persistă până târziu în primăvară. Miercurea-Ciuc este unul dintre orașele cunoscute pentru sezonul rece prelungit, cu temperaturi care pot coborî sub -30 de grade Celsius. Există însă și alte localități în care frigul și înghețul sunt prezente o mare parte din an.

Miercurea-Ciuc, orașul în care iarna poate dura 5-6 luni

Municipiul Miercurea-Ciuc, reședința județului Harghita, este considerat unul dintre cele mai friguroase orașe din România. Așezat în Depresiunea Ciucului, la o altitudine de aproximativ 655-730 de metri, municipiul are o climă temperat-continentală, caracterizată prin ierni lungi și geroase și veri relativ scurte.

Durata sezonului rece este menționată explicit într-un document oficial al administrației locale. Potrivit notei de fundamentare anexate Hotărârii Consiliului Local nr. 182/2022, iernile din Miercurea-Ciuc durează între cinci și șase luni pe an, iar temperaturile pot coborî frecvent sub -30 de grade Celsius.

Documentul explică și fenomenul care favorizează temperaturile foarte scăzute: poziționarea orașului într-un bazin înconjurat de munți înalți. Aerul rece rămâne cantonat în depresiune, iar suprapunerea straturilor de aer rece favorizează inversiunile termice. Din acest motiv, temperaturile din oraș pot fi chiar mai scăzute decât cele înregistrate pe culmile muntoase din apropiere.

Un alt document al Primăriei Miercurea-Ciuc, Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru perioada 2021-2030, oferă și alte informații despre clima locală:

Temperatura medie anuală este de aproximativ 5,9 grade Celsius.

Temperatura medie a lunilor de iarnă ajunge la -5,9 grade Celsius.

Temperatura minimă absolută menționată în document este de -40 de grade Celsius, înregistrată în 1977.

Stratul de zăpadă persistă între 27 și 124 de zile pe an.

Sezonul rece prelungit influențează inclusiv viața de zi cu zi a locuitorilor. Primăria menționează necesitatea unor sisteme eficiente de încălzire, deszăpezirea drumurilor și întreținerea infrastructurii afectate de temperaturile scăzute.

Astfel, Miercurea-Ciuc este unul dintre cele mai bune exemple de oraș din România în care iarna se poate întinde pe o perioadă de până la șase luni.

Alte localități din România cu ierni lungi și temperaturi foarte scăzute

Miercurea-Ciuc nu este singura localitate din România în care frigul persistă o mare parte din an. Întorsura Buzăului, Joseni și Toplița se numără, de asemenea, printre zonele cunoscute pentru temperaturile scăzute și frecvența ridicată a zilelor cu îngheț.

Întorsura Buzăului, unul dintre polii frigului din România

Localitatea din județul Covasna este cunoscută pentru temperaturile extrem de scăzute înregistrate în timpul iernii. Poziționarea într-o depresiune favorizează acumularea aerului rece, iar înghețul poate apărea încă din septembrie și poate persista până în luna mai.

Datele din Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Covasna, realizat pe baza observațiilor ANM din perioada 2012-2022, indică o medie de 145 de zile cu îngheț anual la stația meteorologică Întorsura Buzăului. În anul 2012 au fost înregistrate 161 de astfel de zile, iar în 2021, 156.

Este important de precizat că aceste valori se referă la zilele în care temperatura minimă a coborât la 0 grade Celsius sau sub această valoare, nu la zilele de iarnă definite prin temperaturi maxime de cel mult 0 grade Celsius.

Întorsura Buzăului este cunoscută și pentru recordurile sale de temperatură. ANM a consemnat aici -34,5 grade Celsius pe 25 decembrie 1998, una dintre cele mai scăzute temperaturi înregistrate în România în luna decembrie.

Joseni, localitatea din Harghita unde înghețul apare aproape jumătate de an

Joseni este o altă localitate din județul Harghita în care temperaturile scăzute sunt o caracteristică importantă a climei.

Potrivit Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Harghita, numărul mediu anual al zilelor cu îngheț ajunge aici la 159,5. În anumiți ani, valorile maxime au depășit 170 de zile.

Acest lucru înseamnă că, în medie, aproape jumătate din an poate fi caracterizată prin temperaturi minime sub pragul de îngheț.

Joseni este menționată, alături de Miercurea-Ciuc și Toplița, într-un document al Direcției de Sănătate Publică Harghita, printre localitățile cunoscute drept „polul românesc al frigului”. Documentul indică o medie de 166 de zile de îngheț anual pentru aceste zone.

Tot la Joseni a fost înregistrată o temperatură minimă absolută de -39,5 grade Celsius, în 1962, potrivit documentului citat.

Toplița, o altă localitate cunoscută pentru iernile geroase

Toplița, tot din județul Harghita, se află în Depresiunea Giurgeului și are caracteristici climatice asemănătoare cu cele din Miercurea-Ciuc și Joseni.

Documentele oficiale ale județului menționează temperaturi foarte scăzute și înghețuri timpurii toamna și târzii primăvara. În zona depresionară, înghețul se poate produce timp de 160-165 de zile anual, potrivit unui studiu inclus într-un document al Primăriei Gheorgheni.

Temperatura minimă absolută consemnată la Joseni a fost de -38 de grade Celsius în 1963, iar la Gheorgheni de -35 de grade Celsius în 1929, conform aceluiași document.

Cavnic, orașul din Maramureș cunoscut pentru sezonul de schi prelungit

Cavnic, din județul Maramureș, este o altă localitate asociată cu iernile lungi. Așezarea montană și condițiile climatice favorizează practicarea sporturilor de iarnă, iar orașul este cunoscut pentru domeniul său schiabil.

Sezonul turistic de iarnă poate fi mai lung decât în alte zone ale țării, datorită altitudinii și condițiilor de păstrare a zăpezii.

Unde este, de fapt, cea mai lungă iarnă din România?

Miercurea-Ciuc se remarcă prin faptul că administrația locală menționează explicit o durată a iernii de cinci până la șase luni pe an. Întorsura Buzăului, Joseni și Toplița sunt alte localități în care datele climatologice confirmă frecvența ridicată a înghețului și temperaturile extreme.

Pentru o comparație corectă trebuie diferențiate zilele cu îngheț, zilele de iarnă și zilele cu strat de zăpadă. Potrivit definiției folosite de Administrația Națională de Meteorologie, o zi de iarnă este o zi în care temperatura maximă nu depășește 0 grade Celsius.

Astfel, trebuie subliniat că cele cinci-șase luni menționate de Primăria Miercurea-Ciuc descriu durata sezonului rece local, nu o perioadă demonstrată de 180 de zile consecutive cu temperaturi maxime negative.

Cert este că în depresiunile din estul Transilvaniei și în anumite zone montane din România iarna se face simțită mult mai devreme și se retrage mult mai târziu decât în regiunile sudice și vestice ale țării.