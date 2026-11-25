Dumitru Chisăliță: România se confruntă cu mai multe crize. Avem nevoie de măsuri multidirecționale

Dumitru Chisăliță susține că măsurile trebuie să fie echilibrate și să ia în calcul atât consumatorii, cât și companiile. Foto: Antena 3 CNN

Într-un moment în care securitatea energetică și prețurile competitive sunt esențiale pentru dezvoltarea economiei, România trebuie să transforme potențialul sectorului energetic în atu major. Accesul la rețea, stocarea, finanțarea și predictibilitatea pieței sunt esențiale pentru valorificarea resurselor și pentru atragerea investițiilor. Cum poate România să evite crizele, să își valorifice resursele și să câștige rol de jucător regional? Răspunsurile vor fi date la conferința națională RO 3.0 „România conectată la viitor: infrastructură energetică, investiții și piețe funcționale”.

România se confruntă cu mai multe presiuni economice simultane, iar problemele din sectorul energetic nu pot fi analizate separat de evoluția pieței carburanților, de costurile cu forța de muncă sau de modificările fiscale. Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei, atrage atenția că aceste provocări trebuie abordate împreună.

„Anul acesta ne confruntăm cu o serie de policrize. Chiar dacă prețul energiei electrice și al gazelor a avut o evoluție puternică, mai ales în ultimele luni, nu trebuie să uităm ce s-a întâmplat pe piața carburanților. Nu trebuie să uităm nici modurile în care anumiți comercianți au intrat pe piață și au redus puternic cota de piață a altor comercianți. De asemenea, trebuie să ținem cont de evoluția costurilor cu forța de muncă și de taxele care au crescut în ultima perioadă”, a declarat Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei.

În opinia sa, răspunsul autorităților nu trebuie să vizeze doar anumite sectoare sau companii, ci să țină cont de efectele pe care măsurile economice le pot avea asupra întregului lanț de producție și furnizare.

„Tocmai de aceea, abordarea nu trebuie să fie unidirecțională, ci multidirecțională, astfel încât să răspundem acestor policrize cu măsuri corespunzătoare. În același timp, ideea de a salva doar una, două, trei, cinci, 100 sau 1.000 de companii nu este abordarea corectă”, a explicat ministrul.

Acesta susține că măsurile trebuie să fie echilibrate și să ia în calcul atât consumatorii, cât și companiile care depind unele de altele. O reducere a costurilor pentru o anumită firmă nu garantează automat ieftinirea produselor sau serviciilor, dacă furnizorii acesteia continuă să suporte cheltuieli ridicate.

„Trebuie să avem o abordare echilibrată față de toți consumatorii, pentru că ajungem într-o situație paradoxală, în care poate reduci sau ai modalități de a reduce prețul energiei electrice pentru anumiți consumatori, dar acea fabrică, acea companie lucrează cu foarte multe subansamble și cu foarte mulți furnizori. Dacă aceștia vor avea prețuri mai mari, pe fondul reducerii prețurilor pentru compania respectivă, într-un final nu se schimbă foarte mult”, a mai spus Dumitru Chisăliță.

Ministrul consideră că politicile economice trebuie să răspundă nevoilor societății în ansamblu, nu doar intereselor unei singure companii. În plus, măsurile trebuie gândite astfel încât să producă efecte și să poată fi susținute în timp.

„Important este să avem o abordare echilibrată, care să răspundă cerințelor societății, și nu doar ale unei societăți comerciale. În primul și în primul rând, să fie abordabilă pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung. Fără o astfel de abordare, din punctul meu de vedere, riscăm să cădem în plasa din 2009, în plasa din 2018 și în plasa din 2025”, a avertizat ministrul Energiei.

În ceea ce privește producția de energie din surse regenerabile, Dumitru Chisăliță a amintit că dezvoltarea capacităților fotovoltaice și eoliene a fost gândită încă de acum aproape două decenii, cu scopul de a înlocui, temporar sau definitiv, unele dintre sursele de energie existente la acel moment.

„Trebuie să spunem că strategia dezvoltării surselor regenerabile, fotovoltaice și eoliene, a fost gândită în urmă cu 18 ani, tocmai ca să înlocuiască temporar sau definitiv anumite surse care existau la acel moment. Ca atare, cred că ceea ce s-a întâmplat anul acesta a fost doar o confirmare a unei idei, a unei strategii care, la un moment dat, a fost pusă pe hârtie”, a declarat acesta.

Totuși, creșterea producției din surse regenerabile nu înseamnă că sistemul energetic este deja echilibrat. Una dintre problemele importante rămâne diferența dintre momentul în care energia este produsă și cel în care este consumată. Această neconcordanță arată că sunt necesare în continuare investiții și soluții pentru adaptarea sistemului.

„În același timp, trebuie să spunem că, dacă am avut acest aport important, lucrurile sunt încă departe de a fi echilibrate. Aici mă refer în special la momentul în care se produce și momentul în care se consumă, care este foarte diferit și cu un decalaj foarte mare din punct de vedere cantitativ, ceea ce arată că mai avem mult de lucrat”, a concluzionat Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei.