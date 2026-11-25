Zi decisivă la CCR pentru legea pensiilor. Ce se poate schimba în formula de calcul și la punctele de stabilitate

Judecătorii Curții Constituționale a României. Foto: Agerpres

Sute de mii de pensionari așteaptă verdictul Curții Constituționale a României (CCR) asupra noii legi a pensiilor. Judecătorii analizează, miercuri, formula de calcul, punctele de stabilitate și modul în care au fost recalculate pensiile celor care au lucrat în condiții speciale și deosebite, și nu numai. Iar miza este uriașă: dacă vor fi declarate neconstituționale prevederi care stau la baza formulei generale de calcul, ar putea fi necesară modificarea sistemului de recalculare.

Este contestată inclusiv formula generală prin care se calculează pensia: numărul total de puncte înmulțit cu valoarea punctului de referință. Dacă CCR declară neconstituționale anumite prevederi, efectele depind de articolele vizate și de motivarea deciziei. Parlamentul sau Guvernul vor avea 45 de zile pentru a pune textele în acord cu Constituția.

Cei mai afectați de modificarea stagiului de cotizare și eliminarea grupelor sunt foștii mineri sau foștii energeticieni. Efectele pentru pensionari vor depinde de soluția pronunțată de judecători și de prevederile vizate.

Hotărârile pronunțate în aceste dosare ar putea fi relevante și pentru alte litigii aflate pe rolul instanțelor, în care sunt contestate prevederi ale Legii nr. 360/2023.

Tribunalul Vâlcea este de departe principala instanță de proveniență. Cele mai multe sesizări de neconstituționalitate provin de la Tribunalul Vâlcea, care a înaintat 38 de dosare către Curtea Constituțională. Tribunalul Sibiu figurează cu 7 dosare, iar Tribunalul Covasna, cu 6 dosare. De la Tribunalul București provin 2 dosare, iar de la tribunalele Vrancea, Mehedinți, Dolj, Argeș și Dâmbovița provine câte un dosar. În total, lista cuprinde 58 de dosare, având ca obiect excepții de neconstituționalitate.

Înainte de CCR, mulți au ajuns în instanță. Zeci de mii de seniori au ajuns să se judece cu statul, după ce au descoperit erori la recalculare, iar mare parte dintre ei încă fac acest lucru. Noua lege a pensiilor, care, potrivit autorităților, ar fi trebuit să rezolve inechitățile și să aducă majorări, a stârnit numeroase controverse și nemulțumiri.

Într-un răspuns pentru Antena 3 CNN, Casa Națională de Pensii Publice a precizat că, de la intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor și până în prezent, au fost formulate aproximativ 61.585 de litigii împotriva caselor teritoriale de pensii și a Casei Naționale de Pensii Publice, în contextul în care, prin casele teritoriale de pensii, se achită aproximativ 5.100.000 de pensii și indemnizații prevăzute de legi speciale.

Numărul total de pensionari reclamanți este de aproximativ 63.465, cu un număr de 183 de dosare cu mai mulți reclamanți. Dintre cele soluționate definitiv, există aproximativ 6.028 de litigii în care instanțele le-au dat câștig de cauză reclamanților.

Totuși, pronunțarea a fost deja amânată o dată.

„Ne-am trezit, după ani de muncă, cu o pensie nesatisfăcătoare”

Reporterul Antena 3 CNN Cătălina Iordache a stat de vorbă cu o pensionară, care spune că, deși se vehiculează posibilitatea majorării pensiilor cu 7,3%, este „mult prea puțin”, subliniind că „ne-am trezit, după ani de muncă, cu o pensie nesatisfăcătoare”.

„Ce așteptări aveți? Cu cât ar trebui să se indexeze pensiile? În primul rând, aș vrea să spun că dorința noastră este extraordinară. Aș vrea să crească pensiile cu un procent mult mai bun pentru noi, pentru că, în momentul de față, pensia pe care o avem este insuficientă.

7,3% e prea puțin? Este mult prea puțin, pentru că medicamentele costă foarte mult, întreținerea la bloc și celelalte cheltuieli ne afectează foarte tare. Așa că ar trebui, în momentul de față, să se țină cont de situația noastră, nu pentru faptul că noi suntem pensionari. La un moment dat, se spune că pensionarii ne cam încurcă, dar nu este purul adevăr. Suntem cei care am muncit o viață întreagă și, în momentul de față, ne-am trezit, după ani de muncă, cu o pensie nesatisfăcătoare.

Câți bani v-ar trebui dumneavoastră în plus pe lună ca să aveți totuși un trai decent? 4.000 de lei pe lună, dacă am avea, am putea să ne plătim dările către stat, ca oamenii normali și cinstiți, să ne luăm medicamente, să ne întreținem și noi cu lucrușoare. Din păcate, nu reușim să obținem aceste lucruri”, a spus femeia.

Ce prevederi sunt analizate

CCR urmează să analizeze patru prevederi principale. Potrivit textului legii disponibil în Portalul Legislativ, aceste prevederi reglementează:

Articolul 83 alin. (1) – cuantumul pensiei se stabilește prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință

– cuantumul pensiei se stabilește prin înmulțirea numărului total de puncte realizat de asigurat cu valoarea punctului de referință Articolul 84 alin. (1) – valoarea punctului de referință reprezintă raportul dintre valoarea punctului de pensie la intrarea în vigoare a legii și nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislația anterioară, respectiv 25 de ani

– valoarea punctului de referință reprezintă raportul dintre valoarea punctului de pensie la intrarea în vigoare a legii și nivelul mediu al stagiilor de cotizare prevăzute de legislația anterioară, respectiv 25 de ani Articolul 85 alin. (3) – acordarea punctelor de stabilitate pentru stagiul contributiv care depășește 25 de ani: 0,50 puncte pentru fiecare an peste 25 de ani, 0,75 puncte pentru fiecare an peste 30 de ani și un punct pentru fiecare an peste 35 de ani

– acordarea punctelor de stabilitate pentru stagiul contributiv care depășește 25 de ani: 0,50 puncte pentru fiecare an peste 25 de ani, 0,75 puncte pentru fiecare an peste 30 de ani și un punct pentru fiecare an peste 35 de ani Articolul 127 – deciziile caselor teritoriale de pensii pot fi contestate la instanța competentă în termen de 45 de zile de la comunicare. Deciziile necontestate în acest termen sunt definitive

În același timă, aceeași lege prevede, prin Articolul 144, regulile de recalculare a pensiilor stabilite în baza legislației anterioare. În situațiile în care cuantumul rezultat în urma recalculării este mai mic decât pensia aflată deja în plată, se păstrează cuantumul anterior, în condițiile prevăzute de lege.