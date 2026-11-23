Încă două bănci au pierdut procesul cu Consiliul Concurenței în dosarul ROBOR. Se pregătesc schimbări în modul de calcul al indicelui

1 minut de citit Publicat la 10:50 23 Noi 2026 Modificat la 10:50 23 Noi 2026

Dosarul vizează zece bănci din România, sancționate de Consiliul Concurenței cu aproape 4 miliarde de lei. Foto: Getty Images

Încă două bănci au pierdut în instanță în dosarul ROBOR, după ce Curtea de Apel București le-a respins ca inadmisibile cererile prin care au solicitat suspendarea amenzilor aplicate de Consiliul Concurenței. În ultimele săptămâni, au fost pronunțate deja cinci decizii în instanță în acest dosar, în care 10 bănci din România au fost amendate cu aproape 4 miliarde de lei, potrivit Antena 3 CNN.

Cele mai recente hotărâri ale Curții de Apel București vizează două dintre băncile care au contestat sancțiunile aplicate Consiliului concurenței. Instanța a respins ca inadmisibile solicitările acestora de suspendare a amenzilor.

În total, până în prezent, au fost pronunțate cinci decizii în instanță în dosarul ROBOR. Băncile vizate de aceste hotărâri ar trebui să achite amenzi cumulate de aproape 2 miliarde de lei.

Dosarul vizează zece bănci din România, sancționate de Consiliul Concurenței cu aproape 4 miliarde de lei, în urma unei investigații privind o posibilă înțelegere între instituțiile financiare pentru manipularea indicelui ROBOR.

De ce sunt acuzate băncile

Mai exact, băncile au fost acuzate că și-au făcut reciproc vizibile cotațiile, în cadrul procesului de stabilire a indicelui ROBOR. Potrivit acuzațiilor, această practică ar fi dus la o creștere a transparenței între instituțiile bancare în privința dobânzilor practicate, cu efect asupra nivelului dobânzilor plătite de clienții care aveau credite cu dobândă variabilă, calculată în funcție de ROBOR.

Pe lângă sancțiunile financiare, băncile trebuie să prezinte Consiliului Concurenței, până la finalul lunii, propuneri pentru modificarea modului de stabilire a indicelui ROBOR. Aceste soluții vor trebui, la rândul lor, să fie acceptate de autoritatea de concurență.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat, recent, la Antena 3 CNN, că băncile care pierd procesele privind suspendarea deciziilor instituției vor trebui să le pună în executare chiar dacă vor face recurs.

„Chiar dacă se va face recursul, băncile care pierd suspendarea vor trebui să pună în executare decizia. Nu trebuie să mai aștepte recursul, care va dura 6 luni - 1 an”, a explicat Bogdan Chirițoiu.

De asemenea, Consiliul Concurenței a inițiat o nouă investigație care vizează posibile practici anticoncurențiale ale băncilor, distinctă de ancheta privind manipularea ROBOR.

De această dată, verificările privesc modul în care este calculat scorul FICO, indicatorul folosit de bănci pentru evaluarea riscului de creditare, și posibilitatea ca metodologia acestuia să penalizeze clienții care solicită împrumuturi de la mai multe instituții bancare.

Bogdan Chirițoiu a spus că ancheta vizează un număr de bănci mai mare decât în cazul investigației privind ROBOR.