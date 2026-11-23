Kyiv Independent: Cum au încercat să devină „români” un cecen apropiat al lui Kadîrov și un director din industria rusă de armament

4 minute de citit Publicat la 10:35 23 Noi 2026 Modificat la 10:43 23 Noi 2026

Schemele frauduloase pentru obținerea pașapoartelor românești exploatează o cale legală legitimă către obținerea cetățeniei română. Foto: Getty Images

În ultimii ani, sute de străini, inclusiv cetățeni ruși, au reușit să obțină pașapoarte românești autentice prin certificate de cetățenie false. Un pașaport românesc vine la pachet cu cetățenia UE și, implicit cu dreptul de a trăi, a munci și a călători fără viză în întreaga Europă. Autoritățile de la București desfășoară o amplă anchetă penală, pentru a descoperi dedesubturile rețelei care a fabricat documente false pentru obținerea pașapoartelor românești, se arată într-o investigație realizată de Kyiv Independent împreuncă cu Public Record (România) și alte publicații din Republica Moldova, Olanda, Franța și Slovacia.

Astfel legislația unică a României privind cetățenia a permis organizarea unei ample rețele care acordă cetățenie UE străinilor, în baza unor documente false. Această rețea e investigată de procurorii români, Concomitent, în instanțele din România sunt judecate peste 800 de cazuri care vizează anularea documentelor de identitate obținute cu acte false.

The Kyiv Independent și redacțiile partenere au descoperit că, în mai mult de 30 dintre cazuri, beneficiarii erau cetățeni ruși, inclusiv persoane sancționate de Ucraina pentru legăturile lor cu crima organizată sau Kremlinul.

Cel puțin opt cetățeni ruși s-au dat drept ucraineni pentru a obține documente românești, după începerea războiului din Ucraina. Toți au beneficiat de ajutorul aceluiași notar din Republica Moldova.

De asemenea, Parchetul General din România a trimis în judecată, în luna octombrie 16 cetățeni ruși acuzați de folosirea de documente false pentru a obține pașapoarte românești.

Pentru a obține aceste documente valoroase, unii ruși chiar s-au dat drept ucraineni. În cel puțin opt cazuri, cetățenii ruși au folosit pașapoarte ucrainene false și certificate false de cetățenie română pentru a obține documente autentice de identitate românești în 2023 și 2024.

Rusul care s-a plimbat prin România și UE cu un pașaport românesc

Printre rușii care s-au dat drept ucraineni pentru a obține pașapoarte UE, Kyiv Independent a identificat un membru al unui clan puternic din Cecenia, fostul șef al unui producător de explozivi de stat rus și un bărbat cu legături în crima organizată din Rusia.

Unul dintre ei este Mairbek Abdulazizov, membru al unei familii apropiate regimului dictatorului cecen Ramzan Kadîrov. Procurorii ucraineni l-au acuzat pe Kadîrov de mai multe crime de război în Ucraina.

În Cecenia, Mairbek Abdulazizov e consilier al directorului Fondului Regional de Asigurări de Sănătate Obligatorii, nimeni altul decât chiar fratele său, Denilbek Abdulazizov.

Un alt frate, Șarpudi Abdulazizov, este ministrul mediului din Cecenia, iar un nepot, Turpal-Ali Abdulazizov, conduce administrația districtului natal al familiei, Vedenski.

Un alt rus menționat în dosarele românești este Dmitrii Rudenko, care, până în 2025, a condus Biroul de Proiectare și Tehnologie Specială Tekhnolog, deținut de stat, care dezvoltă explozivi pentru muniția de tanc și sistemele de rachete ale Rusiei. În octombrie 2026, UE a adăugat biroul pe lista sa de sancțiuni, invocând rolul său în complexul militar-industrial al Rusiei. Ucraina a sancționat atât biroul, cât și pe Rudenko în 2023.

Un alt nume din documente indică legături cu lumea criminală din Rusia: Nurutdin Dadaev, cetățean rus din Daghestan, a ajuns pe lista de sancțiuni a Ucrainei în 2021 împreună cu fratele său. Rusia însăși l-a adăugat, în 2020, pe Dadaev pe lista organizațiilor teroriste și extremiste.

Celelalte nume aparțin unor oameni de afaceri ruși: Beslan Magomadov, fost director regional la operatorul de telefonie mobilă VimpelCom; Aleksandr Efimov, angajat al unei companii de investiții; Aleksei Bogacev, administrator al mai multor companii în Samara; și Șamil Musaev, proprietar al unei companii de comerț și transport în Daghestan. Musaev împarte o adresă într-un sat mic din România, alături de Nurutdin Dadaev.

Documentele instanței civile române nu precizează dacă cei opt bărbați au reușit să obțină, în final, un pașaport românesc. Totuși, unii dintre ei au confirmat telefonic pentru Kyiv Independent că „au reușit”.

Astfel, Șamil Musaev, care deține o companie numită VIP-Trans în Daghestan, a confirmat pentru Kyiv Independent că a folosit pașaportul românesc de mai multe ori, între 2023 și 2025, pentru a călători în UE. El a adăugat apoi că a vizitat România de trei sau patru ori, precum și Spania și Franța, și că administrează o afacere de transport de mărfuri în România.

Musaev a spus că nu știa de procesul care contestă documentele sale românești și s-a arătat îngrijorat că s-ar putea să nu mai poată folosi pașaportul românesc. A spus că a obținut cetățenia română pentru că străbunicii săi fuseseră cetățeni români.

Cum funcționează schema obținerii unui pașaport românesc. Cetățenia română „costă” între 50.000-70.000 de euro

Schemele frauduloase pentru obținerea pașapoartelor românești exploatează o cale legală legitimă către obținerea cetățeniei română.

România oferă repatriere descendenților persoanelor care și-au pierdut cetățenia împotriva voinței lor. Cei mai mulți dintre aceștia au trăit în regiuni istorice, care acum fac parte din Republica Moldova și Ucraina.

Dacă o persoană poate dovedi legătura familială cu aceste teritorii pierdute, are dreptul la un certificat de cetățenie română.

Schema obținerii unui astfel de certificat constă în falsificarea documentelor necesare pentru revendicarea acestui drept. Astfel de scheme încep de obicei cu un document genealogic falsificat, probabil emis într-o țară terță, care leagă solicitantul de rude aflate în fostele teritorii românești.

Conform constatărilor anterioare ale procurorilor români, rușii, ucrainenii și moldovenii au folosit documente genealogice falsificate pentru a obține certificate de cetățenie românească autentice.

În cazurile mai recente, spun procurorii, chiar certificatele de cetățenie au fost falsificate. Această cale scurtă poate reduce cu ani procesul de aplicare și ocolește verificările de securitate.

Fraudatorii folosesc apoi certificatul de cetățenie falsificat pentru a obține o serie de documente de identitate românești autentice: un certificat de naștere, o carte de identitate și un pașaport.

Rețelele frauduloase se bazează pe intermediari și funcționari români și pot acționa sub o față publică aparent legitimă: agenții private de migrație.

Potrivit unui avocat român care a reprezentat clienți în zeci de cazuri de anulare în România, obținerea cetățeniei române, prin această schemă bazată pe documente false, poate costa între aproximativ 50.000 și 70.000 de euro (55.000 – 77.000 de dolari) per persoană. Avocatul a vorbit pentru Le Monde sub condiția anonimatului din cauza sensibilității subiectului.