Luca Niculescu, amintiri despre copilăria în comunism: "Am mâncat pâine cu muștar. Am stat și două zile și o noapte la coadă la ouă"

2 minute de citit Publicat la 10:08 23 Noi 2026 Modificat la 10:09 23 Noi 2026

Premierul Luca Niculescu a povestit că, în copilărie, erau zile în care mânca pâine cu muștar pentru că familia nu avea altceva de pus pe masă. Foto: Guvernul României

Premierul Luca Niculescu a povestit că, în copilărie, erau zile în care mânca pâine cu muștar pentru că familia nu avea altceva de pus pe masă. Într-un videoclip publicat duminică pe TikTok, el și-a amintit cum, înainte de un Paște, părinții și copiii s-au schimbat la o coadă la ouă la alimentara din cartier și au stat acolo două zile și o noapte.

"Au fost zile în care pur și simplu nu aveam ce mânca. Adică, au fost zile în care am mâncat pâine cu muștar. Muștar aveam", a povestit Luca Niculescu.

Premierul a spus că a crescut în cartierul Berceni din București, într-o familie cu patru copii. Tatăl său era tehnician constructor și lucra pe șantiere, iar mama sa, contabilă, a renunțat la un moment dat la serviciu și își petrecea ziua căutând mâncare pentru familie.

"Pleca cu niște pungi goale dimineața și încerca să vină cu ele cât mai pline seara. Cartofi, legume… Dacă găsea carne, era un miracol, dar nu prea găseai carne. Găseai elemente de carne, găseai capete de pui, gheare de pui, încercai să faci ceva cu ele", a spus Niculescu.

Cea mai lungă coadă de care își amintește a fost înainte de Paște. Familia auzise că la alimentara din cartier urmau să fie aduse ouă.

"Nu exista ceva pentru care să nu fie coadă. Îmi amintesc experiența cea mai lungă de coadă. A fost înaintea unei sărbători de Paște, când auziserăm că vor fi aduse ouă la alimentara din cartier și am stat două zile și o noapte la coadă. Stăteau părinții câteva ore, pe urmă stăteam noi.", a povestit premierul.

Niculescu a povestit și despre frigul din locuințe. Într-o dimineață, la mătușa sa, a găsit în sufragerie un pahar în care apa înghețase. Acasă, în Berceni, familia încălzea cărămizi pe aragaz ca să ridice temperatura. "În Berceni reușeam să facem 13 -14 grade", a spus el.

Premierul și-a amintit și de libertatea cu care copiii transformau blocurile din cartier în nave spațiale și crengile rupte din copaci în săbii. "Pe mine mă cheamă Luca, deci eram Luke Skywalker", a povestit el.

În aceeași înregistrare, Niculescu a vorbit despre grija cu care adulții îi învățau pe copii ce puteau spune în public. "Într-un fel vorbeam acasă, într-un fel vorbeam în public și eram învățați încă de când eram mici să ținem acest dublu limbaj", a spus premierul.

Bunicul său îi atrăgea atenția când îi povestea despre anii de dinaintea războiului: "Tot ce spun eu aici despre cum era viața înainte de război, tu nu spui absolut nimic."