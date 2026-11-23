Valeriu Stoica spune că dacă PNL și USR ar face greșeala să voteze o moțiune de cenzură cu AUR, și-ar compromite toate șansele pentru 2028. FOTO: Agerpres

Bugetul pe 2027 va decide soarta Guvernului Luca Niculescu, crede Valeriu Stoica. Fostul lider liberal a spus că, dacă trece această „probă de foc”, Executivul ar putea rezista până în 2028. Stoica nu crede că PSD își va asuma riscul unei retrogradări a ratingului de țară, care i-ar aduce „ieșirea din istorie”. Iar o eventuală alianță a PNL și USR cu AUR pentru o moțiune de cenzură le-ar compromite, în opinia lui, „toate șansele pentru 2028”.



Valeriu Stoica a subliniat la Digi24, referindu-se la bugetul pentru anul viitor, că este important ca ministrul Finanțelor să aibă de unde pune bani, ce cereri sunt și cât de mari sunt cererile, „pentru că nu e vorba doar de cererile care vin de la ministere, de la instituții publice. E vorba și de presiunile salariale. E vorba de presiunile privind indexarea pensiilor. Cu cât, cum? Deci la toate astea trebuie să găsească răspunsuri ministrul Finanțelor și cei care lucrează la buget. În plus, nu trebuie uitat că bugetul ăsta este ca o hârtie de turnesol. Vedem dacă ministrul de Finanțe are într-adevăr un cuvânt de spus serios și dacă echilibrele macroeconomice se păstrează pentru că el ține bine frâiele întocmirii bugetului, sau dacă i se impun soluții care sunt după aceea foarte periculoase”, a punctat Stoica.

„Eu cred că Alexandru Nazare are puterea să spună nu. Și de altfel, toate declarațiile lui publice din ultimul timp confirmă că nu vrea să facă niciun compromis și cred că e garanția că acest buget va fi bugetul care va respecta constrângerile existente. Cum se va vota el însă? Asta este problema care frământă de obicei partidele când merg cu bugetul în Parlament. Iar acest guvern în Parlament, dacă ne gândim ce pondere are, ar fi cu atât mai frământat. La adoptarea bugetului, dacă ai majoritatea în Parlament, e simplu și atunci se fac negocieri. Dar dacă n-ai majoritate în Parlament, negocierile sunt foarte dificile. Când ai o pondere în Parlament de numai 20%, sunt aproape imposibile negocierile pentru buget. Și atunci soluția pragmatică, singura pe care o văd și de altfel a fost și sugerată de PSD, este asumarea răspunderii Guvernului. Care este secretul pe care această formulă îl are și pare să fie câștigătoare? Cum bine știm, cine își asumă răspunderea poate să întâmpine o moțiune de cenzură. Da, dar în momentul de față este imposibilă o moțiune de cenzură, pentru că asta ar însemna asocierea între PNL, USR și AUR. Or, cred că o asemenea asociere în acest moment este imposibilă”, a precizat Valeriu Stoica.

„AUR a transmis deja: „Putem să fim parteneri cu PNL și cu USR în formarea guvernului. Ei pot să fie, au fost parteneri și cu PSD. Dar dacă PNL și USR ar face greșeala să fie, în ghilimele, parteneri la moțiunea de cenzură cu AUR, și-ar compromite toate șansele pentru 2028. Ăsta este avantajul acestei formule, asumare de răspundere în acest moment. Nu înseamnă însă că guvernul Luca Niculescu va putea să abuzeze în continuare și să recurgă la această formulă ori de câte ori sunt proiecte de lege importante. Aici nu trebuie uitat că chiar și când se adoptă o lege prin această procedură a asumării răspunderii, președintele poate să o retrimită în Parlament. Iar atunci în Parlament se discută, e drept, în camere reunite, dar în acel moment nu mai funcționează principiul și procedura de la asumarea răspunderii”, a adăugat fostul lider liberal.

Acest buget va trece prin asumare de răspundere, cred eu. Nu rezultă de aici că n-ar fi necesare negocieri pentru diferite soluții ale bugetului. Și, de altfel, PSD a și anunțat că dorește să negocieze cu PNL și USR pentru buget.

„Eu cred că nu trebuie să subestimăm PSD. Are multă experiență la guvernare, a trecut de-a lungul timpului prin tot felul de crize economice, politice, interne. Eu cred că există în PSD oameni lucizi, care își dau seama de acest risc și nu cred că PSD va merge până acolo încât să actualizeze riscul ăsta foarte mare. Presiunea pe care o avem cu toții în momentul de față este într-adevăr această presiune de care vorbiți, să fie retrogradată de agențiile de rating țara. Or, asta ar fi dezastruos pentru toți românii, indiferent unde sunt, indiferent ce situație au, indiferent dacă lucrează în sectorul public sau în sectorul privat. Pentru sectorul privat ar fi un dezastru.

Să ne gândim la Grecia, ce a însemnat pentru Grecia această abandonare în mâna FMI-ului, ce intervenții chirurgicale dure s-au făcut în acea perioadă în Grecia. Vrem asta? Eu cred că nici PSD nu vrea, pentru că asta ar însemna ieșirea din istorie a PSD-ului. Nu cred că își dorește asta. Și repet, eu cred că în PSD sunt și oameni lucizi, sunt și oameni competenți. Acum comentatorii politici, jurnaliștii atacă de la început, de a doua zi de când s-a instalat guvernul Luca Niculescu. E firesc să fie așa, asta e datoria presei. Opoziția are datoria să facă același lucru. Dar dacă privim lucrurile obiectiv, fără această dorință de demolare din prima zi a guvernului Luca Niculescu, cred că există o șansă pe care guvernul trebuie să o joace. Pentru că nu e vorba de fapt de șansa guvernului, e vorba de șansa României. Până la urmă, este interesul nostru al tuturor ca să trecem bine aceste prime șase luni și să nu ajungem în situația retrogradării de către agențiile de rating”, a afirmat fostul lider al PNL.