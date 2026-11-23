4 minute de citit Publicat la 08:44 23 Noi 2026 Modificat la 08:44 23 Noi 2026

O nouă "axă a răului". China, Rusia, Iranul și Coreea de Nord își consolidează relațiile și amenință ordinea mondială. FOTO: Getty Images

Întâlnirea dintre Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin de la Shenzhen, din China, nu a devenit o nouă Ialta. Adevărata amenințare la adresa ordinii mondiale vine, în schimb, din alianța informală dintre China, Rusia, Iran și Coreea de Nord, scrie The New Voice of Ukraine.

Spre deosebire de februarie 1945, când Winston Churchill, Franklin Roosevelt și Iosif Stalin au împărțit practic Europa în sfere de influență, întâlnirea de la Shenzhen nu urma să aducă niciun acord decisiv, scrie The Economist. "Unii o descriu drept o nouă Ialta, dar nu este nimic de felul acesta", notează publicația The Economist, într-un editorial.

Potrivit The Economist, după înfrângerea de la alegerile de la jumătatea mandatului, președintele american simte nevoia să afișeze forță în fața camerelor. Vladimir Putin, rămas fără victorii după ani de război în Ucraina, vrea să fie văzut ca egalul marilor superputeri. Liderul chinez, la rândul său, își asumă cu plăcere rolul de împărat binevoitor. Tacticile lui Trump nu par însă să-l clintească pe Xi Jinping, al cărui drum este de mult trasat.

Patru regimuri diferite, un scop comun

Fostul ministru american al Apărării James Mattis avertiza încă din 2018 asupra pericolului unei apropieri între cele patru regimuri antioccidentale. Pe măsură ce alianțele Americii slăbesc, coordonarea dintre ele se adâncește.

Membrii așa-numitei "noi axe a răului" diferă mult ca putere economică și structură politică. China a devenit un gigant economic și tehnologic: la Shenzhen roboții dansează, iar dronele de livrare sunt peste tot. Rusia are o economie de mărime medie, în timp ce Iranul și Coreea de Nord rămân pitici economici.

Totodată, la Beijing, Moscova și Phenian puterea este concentrată în mâinile unui singur lider. La Teheran, fără liderul suprem, este greu de spus cine conduce de fapt țara.

"Toate cele patru regimuri au un interes primordial: își doresc o lume sigură pentru autocrați, inclusiv pentru ei înșiși", scrie The Economist.

Cooperarea militară este cea mai strânsă componentă a relației dintre ele. Rusia distruge orașe ucrainene cu drone iraniene și componente chinezești, iar inginerii iranieni studiază cum îmbunătățește armata rusă aceste drone pe baza experienței de luptă.

Coreea de Nord a trimis aproximativ 16.000 de militari să lupte alături de Moscova, în schimbul banilor și al tehnologiei militare.

China se abține de la livrări directe de armament, dar colectează date despre folosirea dronelor rusești în lupte reale. Aceste date sunt deosebit de valoroase pentru o țară care nu a mai purtat un război major din 1979.

Între timp, rachetele pe care Teheranul le îndreaptă spre forțele americane din Golful Persic depind de precursori chimici chinezești pentru combustibilul solid, de informațiile serviciilor rusești și de sistemul chinezesc de navigație prin satelit.

Comerț în yuani, flota din umbră și lecțiile anilor '30

Sprijinul economic al Chinei le ajută pe celelalte trei regimuri sancționate să se mențină pe linia de plutire. Sistemele de plăți chinezești le permit să ocolească restricțiile financiare occidentale. Ponderea comerțului ruso-chinez derulat în yuani și ruble a trecut de 95%, față de aproximativ 25% în urmă cu cinci ani.

Petrolul rusesc ajunge în China și în Coreea de Nord, iar cel iranian intră în porturile chinezești printr-o flotă din umbră de petroliere care a crescut cu 1.500% din 2022.

Muncitori nord-coreeni lucrează și în fabricile rusești, ceea ce atenuează parțial lipsa de forță de muncă din Rusia.

În Consiliul de Securitate al ONU, Beijingul și Moscova își coordonează dreptul de veto pentru a bloca inițiativele menite să îngrădească agresiunea rusă. În același timp, propaganda de stat din toate cele patru țări își întărește reciproc narațiunile împotriva democrațiilor occidentale.

Cu toate acestea, interesele celor patru țări intră adesea în conflict.

Spre deosebire de celelalte state paria, China a beneficiat de globalizare. Are deci interesul să păstreze o ordine internațională bazată pe reguli clare, să își mențină comerțul cu Europa și să își asigure petrol ieftin. Beijingul privește cu dezaprobare și acțiunile destabilizatoare ale Phenianului în regiune.

Și totuși, opoziția comună față de Statele Unite cântărește mai mult decât aceste tensiuni.

Beijingul are de câștigat când portavioanele americane rămân blocate în Golful Persic, nu în Pacific, și când resursele Occidentului se duc spre stăvilirea Rusiei în Ucraina, nu spre apărarea Taiwanului.

The Economist compară situația cu anii '30, când Germania, Italia și Japonia nu au luptat umăr la umăr, dar au provocat simultan crize în diferite părți ale lumii. Analogia are limitele ei, iar Vladimir Putin, deși a provocat sute de mii de morți, nu este Hitler. Totuși, o invazie chineză a Taiwanului ar putea coincide cu un război declanșat de Moscova, Teheran sau Phenian în altă regiune ori cu un atac cibernetic de amploare care folosește inteligența artificială.

"Sistemele autoritare nu se pricep la fel de bine ca democrațiile liberale să creeze bogăție, să încurajeze inovația sau să le asigure cetățenilor o viață decentă. Dar atunci când își unesc forțele, pot face lumea mai întunecată și mai periculoasă", conchide editorialul. Acesta le cere țărilor democratice să recunoască pericolul și să îl înfrunte.