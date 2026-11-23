2 minute de citit Publicat la 08:16 23 Noi 2026 Modificat la 08:16 23 Noi 2026

May a spus că este „oarecum consternată” de perspectiva unor noi negocieri privind aderarea la UE. FOTO: Hepta

Fostul premier britanic Theresa May a declarat că este „consternată” de posibilitatea ca Andy Burnham să ia în considerare readucerea Marii Britanii în UE, după ce succesorul său laburist a deschis o dezbatere privind viitoarea relație a țării cu blocul comunitar, potrivit Politico.

„Oamenii au votat pentru Brexit. Brexitul s-a încheiat. Pur și simplu acceptați Brexitul și mergeți mai departe”, a declarat May într-un interviu acordat BBC.

Intervenția sa vine după summitul de vineri de la Bruxelles, unde Burnham și liderii UE au anunțat acorduri privind comerțul cu produse alimentare, sistemul de comercializare a certificatelor de emisii și mobilitatea tinerilor.

Burnham a declarat că își dorește ca Marea Britanie să reintre în UE pe parcursul vieții sale, dar nu și-a asumat angajamentul ca guvernul său să urmărească aderarea. Vineri, el a propus un „proces informal de discuții și schimb de idei” pentru a explora viitoarea relație, fără a include în mod explicit revenirea în UE pe agenda discuțiilor.

Ministrul său pentru relațiile cu Europa, Hamish Falconer, a declarat vineri pentru Politico că guvernul își va acorda timpul necesar pentru a prezenta aceste opțiuni, având în vedere natura controversată a dezbaterii.

May a spus că este „oarecum consternată” de perspectiva unor noi negocieri privind aderarea la UE, avertizând că astfel de discuții ar consuma timp la toate nivelurile guvernului, de la prim-ministru până la funcționarii publici.

De asemenea, ea l-a acuzat pe Burnham că îi privește cu aroganță pe alegătorii care au susținut ieșirea din UE la referendumul din 2016.

„Vrea să-i mângâie pe cap și să le spună: știți ceva, vă amintiți acel vot? Ei bine, v-ați înșelat, nu-i așa? Așa că mai încercați o dată și dați răspunsul corect”, a adăugat ea.

May a făcut campanie pentru rămânerea Marii Britanii în UE, dar a devenit prim-ministru după referendum, promițând că va pune în aplicare rezultatul acestuia. Ea a demisionat în 2019, după ce a eșuat în repetate rânduri să obțină aprobarea Parlamentului pentru acordul său privind Brexitul.

Revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană ar putea fi pe masă în discuțiile informale pe care Andy Burnham le va purta cu liderii europeni la Bruxelles, a declarat recent ministrul britanic de Externe, Ed Miliband.

El a spus că „toate opțiunile vor fi pe masă” în discuțiile pe care premierul Andy Burnham le va avea cu Bruxelles-ul, la doar o zi după ce Londra a încheiat cu UE acorduri pe comerț, energie și mobilitatea tinerilor, care vor permite unui număr de 100.000 de tineri britanici să trăiască și să lucreze în statele UE.