3 minute de citit Publicat la 16:17 21 Noi 2026 Modificat la 16:17 21 Noi 2026

Premierul britanic Andy Burnham participă la summitul UE-Marea Britanie. sursa foto: Getty

Marea Britanie ar putea discuta chiar și revenirea în Uniunea Europeană. Ministrul de externe, Ed Miliband, spune că „toate opțiunile vor fi pe masă” în discuțiile pe care premierul Andy Burnham le va avea cu Bruxelles-ul, la doar o zi după ce Londra a încheiat cu UE acorduri pe comerț, energie și mobilitatea tinerilor, care vor permite unui număr de 100.000 de tineri britanici să trăiască și să lucreze în statele Uniunii, scrie The Guardian.

Revenirea Marii Britanii în Uniunea Europeană ar putea fi pe masă în discuțiile informale pe care Andy Burnham le va purta cu liderii europeni la Bruxelles, a declarat Ed Miliband.

Ministrul de externe a precizat că „toate opțiunile” vor fi analizate în acest proces. Declarația vine după ce premierul a convenit vineri cu blocul comunitar acorduri privind comerțul și tinerii.

În urma negocierilor din această săptămână au fost anunțate acorduri privind standardele pentru alimente și băuturi, comercializarea certificatelor de emisii și un program de mobilitate pentru tineri.

Potrivit planurilor, 100.000 de tineri britanici vor putea locui, lucra, studia și călători în Uniunea Europeană, iar europenii vor avea un acces similar în Marea Britanie.

Burnham a spus că acordul va adăuga 0,5% la PIB-ul britanic, adică un plus de 17 miliarde de lire sterline pentru economia țării.

Potrivit lui Miliband, Burnham va avea în anul următor noi discuții de tip „brainstorming” cu UE despre pașii următori. El a precizat că acordurile din această săptămână reprezintă maximul a ceea ce se putea face înaintea următoarelor alegeri generale.

Cele trei acorduri ar putea fi totuși blocate peste șase luni. UE a amenințat că le va bloca dacă Marea Britanie nu le permite studenților europeni să plătească la universitățile britanice aceleași taxe ca studenții britanici.

Într-un interviu pentru emisiunea Sunday with Laura Kuenssberg de la BBC, întrebat insistent dacă va fi luată în calcul revenirea în blocul comunitar, Miliband a spus că „toate opțiunile vor fi pe masă”. El a adăugat: „Vom analiza beneficiile și costurile tuturor opțiunilor”.

De la venirea la guvernare, în 2024, laburiștii au respectat „liniile roșii” din programul lor electoral, care prevedea că partidul nu va reintra în piața unică sau în uniunea vamală. Programul excludea și libera circulație a persoanelor.

Burnham a mai spus în trecut că își dorește să vadă Marea Britanie revenind în UE cât timp trăiește.

Înainte de Crăciun, premierul își va prezenta planul pe zece ani și va folosi ocazia pentru a analiza cum s-ar putea apropia Marea Britanie de UE după următoarele alegeri. Discuțiile informale cu Bruxelles-ul vor avea loc înaintea summitului UE–Marea Britanie de anul viitor.

Miliband a spus că acceptă rezultatul votului din 2016, dar că „lumea s-a schimbat enorm”.

„Și Europa se schimbă, așa că trebuie să vedem ce înseamnă asta”, a spus el. „Nu e vorba despre acest mandat parlamentar. În acest mandat respectăm liniile roșii”.

Miliband a negat că acordul cu UE ar depinde de progresele în discuțiile despre studenții din blocul comunitar care vin în Marea Britanie. Presa a relatat că propunerea UE de a reduce taxele de școlarizare plătite de studenții europeni în Marea Britanie nu a fost acceptată.

Miliband a declarat la BBC că este „absolut clar” că acordurile privind exporturile de alimente, energia și mobilitatea tinerilor se vor aplica, chiar dacă nu există încă o înțelegere pe taxele de școlarizare.

„Datele sunt stabilite: în 2028 intră în vigoare aceste măsuri, iar noi introducem legislația în parlament, deci cu siguranță”, a mai declarat ministrul de externe.

Vineri, Burnham a spus că acordul reprezintă „o zi bună pentru Marea Britanie și pentru Europa”. Potrivit lui, acordurile răspund „celor mai mari provocări ale vremurilor noastre și celor mai mari griji pe care le au oamenii”. El a dat ca exemple costul vieții, lipsa creșterii economice, imigrația ilegală și problemele cu care se confruntă tinerii.

„Acordul s-a încheiat. Îl aveți în fața ochilor, negru pe alb”, a spus Burnham. El a adăugat că legislația va intra în parlament săptămâna viitoare.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a minimizat dezacordul. Ea a spus că este „încrezătoare că vom găsi o soluție”. Despre discuțiile viitoare a declarat: „Salutăm acest brainstorming, așa că puteți conta pe noi”.

Ministra mediului, Angela Eagle, a declarat sâmbătă în emisiunea Today de la BBC Radio 4 că acordul este bun pentru fermieri.

„(Acordul) va deschide noi piețe. Vor putea să importe și să exporte. Este o situație avantajoasă pentru toată lumea în Marea Britanie. Vom elimina o mare parte din blocajele și costurile de la graniță pentru agricultura și industria alimentară britanică”, a declarat ea.