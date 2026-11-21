Războiul pe banii UE este departe de a se încheia. Costa a propus o tăiere de 200 de miliarde de euro și o "taxă digitală"

3 minute de citit Publicat la 14:45 21 Noi 2026 Modificat la 14:45 21 Noi 2026

Războiul pe banii UE este departe de a se încheia. Costa a propus o tăiere de 200 de miliarde de euro și o "taxă digitală". FOTO: Getty Images

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a propus sâmbătă tăierea a încă 44 de miliarde de euro din bugetul UE pentru perioada 2028-2034, față de varianta prezentată luna trecută de Irlanda. Per total, bugetul ar fi cu 204 miliarde de euro (10,2%) mai mic decât propunerea inițială a Comisiei Europene, scrie Politico. Franța a respins planul și l-a numit "profund dezamăgitor", potrivit Reuters.

"Această propunere este potrivită pentru provocările cu care se confruntă societățile noastre și oferă Uniunii Europene capacitatea necesară de a acționa", a declarat Costa.

Antonio Costa, care conduce discuțiile privind bugetul 2028-2034, care trebuie aprobat de toate guvernele UE, a sugerat reducerile, care se bazează pe prețurile actuale, față de propunerea anterioară prezentată luna trecută de Irlanda, care deține președinția rotativă a Consiliului UE.

Per total, reducerile reprezintă o reducere a bugetului cu 204 miliarde de euro, sau 10,2%, față de propunerea inițială a Comisiei Europene din iulie anul trecut.

Costa a mai propus și introducerea unei noi taxe pe marile companii digitale, precum Google și Meta, pentru a ajuta la finanțarea bugetului în următorii ani. În ultimii ani, Bruxelles-ul s-a abținut să perceapă această taxă de teama represaliilor din partea Washingtonului, dar înfrângerea zdrobitoare a republicanilor în alegerile de la mijlocul mandatului de la începutul acestei luni a creat o oportunitate.

În ciuda faptului că guvernele nu sunt de acord cu privire la valoarea bugetului, Costa este încrezător că guvernele vor ajunge la un acord în timpul unui summit al liderilor UE care începe pe 17 decembrie. "Cred că această propunere ne poate aduce mai aproape de un acord final. Și voi continua să colaborez cu toți liderii pentru a atinge acest obiectiv", a spus el.

Cu toate acestea, negociatorul bugetar al Partidului Popular European, Siegfried Mureșan, a criticat imediat reducerile făcute de Costa. Planul "este inacceptabil pentru Parlamentul European și nu poate sta la baza aprobării noastre. Reducerile propuse duc negocierile înapoi", a scris el pe X.

Reduceri mari

Guvernele UE sunt împărțite în privința viitorului buget european. Unele vor un buget mai mic, axat pe apărare și competitivitate. Altele cer un buget mai mare, care să continue să finanțeze priorități tradiționale precum agricultura și coeziunea.

Pentru a câștiga sprijinul Germaniei și al aliaților săi, așa-numitele state "frugale", António Costa a propus reduceri moderate ale fondurilor de coeziune. Aceste fonduri fuseseră până atunci ferite de tăieri, din cauza opoziției mai multor guverne.

Propunerea reduce și finanțarea pentru ajutorul extern cu 7 miliarde de euro, iar pe cea pentru competitivitate cu 20 de miliarde de euro. Alte 10 miliarde de euro ar fi economisite prin amânarea rambursării datoriei contractate de UE după pandemie. Plățile ar urma să înceapă în 2028.

Fondul de criză este printre puținele care ar primi mai mulți bani, după ce Irlanda îi redusese bugetul luna trecută. Majorarea este văzută ca o concesie făcută Comisiei Europene, care vrea mai multă flexibilitate în folosirea banilor.

O taxă digitală ar putea aduce 5 miliarde de euro pe an

Costa a propus noi taxe și alte ajustări care ar aduce în total 60 de miliarde de euro pe an la bugetul UE. Printre ele se numără o taxă pentru multinaționalele din sectorul tehnologic cu o cifră de afaceri anuală de peste 750 de milioane de euro la nivel mondial și de peste 50 de milioane de euro în UE.

Taxa ar viza publicitatea online, serviciile de intermediere digitală și datele generate de utilizatori și folosite de companii. Potrivit unui oficial european, aceasta ar putea aduce aproximativ 5 miliarde de euro pe an.

Taxa digitală ar înlocui CORE, o propunere prezentată anul trecut de Comisia Europeană, care prevedea o contribuție forfetară pentru companiile cu venituri de peste 100 de milioane de euro. Majoritatea guvernelor s-au opus măsurii, de teamă că ar afecta competitivitatea UE.

Costa a mai propus o majorare cu 25 de cenți pe kilogram a taxelor pe deșeurile de plastic și pe cele electronice necolectate. Încasările merg direct la bugetul UE. Tot la bugetul european ar urma să ajungă toate veniturile din taxa pe carbon aplicată importurilor, față de 75% în prezent. Propunerea prevede și analizarea unor posibile taxe aplicate firmelor din sectorul criptomonedelor și licitațiilor naționale pentru frecvențe radio.

Costa a spus că noile venituri ar ajuta la menținerea contribuțiilor statelor membre aproape de nivelul actual. „Cu această propunere am reușit să ne apropiem foarte mult de nivelul actual al contribuțiilor naționale”, a spus el.

Franța: "Nu oferă o bază pentru un acord"

Președinția franceză a criticat dur propunerea, mai ales pentru ce prevede la agricultură.

"Este mult sub ceea ce este necesar, în special în privința Politicii Agricole Comune, mai ales pentru a garanta sprijinul pentru veniturile fermierilor", se arată în comunicatul Palatului Élysée. "În forma actuală, această propunere a președintelui Consiliului European nu oferă o bază pentru un acord."