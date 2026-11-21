<1 minut de citit Publicat la 14:29 21 Noi 2026 Modificat la 14:29 21 Noi 2026

O tânără a fost spulberată de o maşină, pe trotuar, în Arad. Sursa foto: SAJ Arad

Accident grav pe o stradă din Arad. O tânără de 26 de ani a fost spulberată de o maşină, pe trotuar, după ce şoferului i s-ar fi făcut rău la volan. Bărbatul de 42 de ani şi-ar fi pierdut cunoştinţa în timp ce conducea. Maşina scăpată de sub control a părăsit şoseaua, a urcat pe trotuar şi a lovit-o din plin pe tânără.

La faţa locului au intervenit de urgenţă 2 echipaje de la Ambulanţă. Femeia a suferit traumatisme la cap, coloană vertebrală şi la un picior şi şi-a perdut cunoştinţa în urma impactului. A fost transportată la UPU din Arad. Tânăra şi-a revenit la spital şi se află acum în afara oricărui pericol.

La spital a ajuns şi şoferul, unde medicii îi fac mai multe investigaţii pentru a afla ce i-a provocat starea de rău la volan. Poliţiştii continuă cercetările pentru a descoperi cum s-a produs accidentul.