Încă un oraș din România anunță reducerea impozitelor în 2027. Primarul a depus proiectul pentru taxe cu 20% mai mici pentru locuințe

Clădirea primăriei din municipiul Hunedoara. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Primăria Hunedoara via Facebook

Primăria municipiului Hunedoara susţine, pentru anul 2027, o reducere cu 20% a impozitului pe locuinţele ce aparţin persoanelor fizice, se arată într-un proiect de hotărâre iniţiat de primarul localităţii, Dan Bobouţanu, şi publicat în procedura de transparenţă decizională.

Proiectul prevede şi menţinerea la nivelul din acest an a impozitului pe terenuri şi autovehicule, fără să mai fie indexat cu rata inflaţiei, evitându-se astfel o creştere de 7,3%, se arată, vineri, într-o postare pe pagina de Facebook a Primăriei Hunedoara.

În proiect mai este prevăzută şi menţinerea bonificaţiei de 10% pentru persoanele care îşi achită integral impozitul pe clădiri, terenuri şi autovehicule până la data de 31 martie 2027.

„Este deja de notorietate faptul că, anul trecut, Guvernul a majorat taxele şi impozitele locale fără să analizeze efectul prevederilor Legii 239/2025, modificată prin celebra Ordonanţă 78/2025. Premierul de la acea vreme susţinea sus şi tare că majorarea va fi de 70%, fără să mai ţină seama că, prin anularea reducerilor de care beneficiau locuinţele din clădiri mai vechi de 30 de ani, creşterea reală a fost, de fapt, mult mai mare”, a notat primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu, pe pagina de Facebook a instituţiei.

Impozit pe locuințe redus cu 20% în Hunedoara, din 2027

Edilul local reaminteşte că, în luna februarie a acestui an, cota de impozitare pentru clădirile rezidenţiale a fost redusă de la 0,1% la 0,08%, adică minimul acceptat de lege. Acest fapt a permis ca impozitul pe locuinţe, propus pentru 2027, să poată fi scăzut cu 20%.

„Pentru anul fiscal 2027 nu mai există, deocamdată, acea prevedere legală care ne obliga să indexăm cel puţin cu rata inflaţiei toate taxele şi impozitele locale. Aşadar, impozitul pe maşini rămâne la fel ca în 2026. Aceeaşi situaţie va fi şi în cazul terenurilor. Am fi dorit să aplicăm şi alte reduceri, însă nu avem pârghiile legale necesare. Dacă le-am fi avut, cu siguranţă am fi redus şi aceste impozite”, a completat Bobouţanu.

Primarul municipiului Hunedoara mai arată că în ultima şedinţă a Consiliului Local au fost reduse, în medie cu 7 %, mai multe taxe locale speciale, de exemplu taxele de la capitolul „concesiuni”, tarifele din pieţele agro-alimentare, tarifele de la ştrand şi bazinul de înot, în general, taxe şi tarife de larg interes.

„Aş vrea să nu mai păţim şi anul acesta cum am păţit la finalul anului trecut”

„Aş vrea să nu mai păţim şi anul acesta cum am păţit la finalul anului trecut, când a apărut acea Ordonanţă 78 care ne-a obligat să aplicăm creşterile de taxe şi impozite şi, practic, a şantajat primăriile, prevăzând suspendarea virării unor sume importante cuvenite bugetelor locale, în cazul în care nu ne conformam până la 31 decembrie 2025, bani fără de care primăriile s-ar fi confruntat cu grave blocaje în activitate”, a adăugat edilul local.

Acesta şi-a manifestat speranţa că nu vor apărea modificări legislative care ar putea afecta proiectul de hotărâre aflat acum în dezbatere publică.

Impozitul pe locuințe ar putea fi redus cu o treime și în Petroșani, începând din 2017. Primarul orașului, Tiberiu Iacob Ridzi, a anunțat, pe 11 noiembrie, că proiectul de hotărâre urma să fie pus în dezbatere publică, și apoi supus votului Consiliului Local. Edilul a adăugat că măsura este „necesară” deoarece taxele și impozitele locale au crescut foarte mult și povara financiară pentru cetățeni este mare