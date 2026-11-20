Republica Moldova şi Ucraina pot deschide ultimele două capitole de negocieri pentru aderarea la UE

1 minut de citit Publicat la 15:08 20 Noi 2026 Modificat la 15:08 20 Noi 2026

Republica Moldova şi Ucraina pot deschide ultimele două capitole de negocieri pentru aderarea la UE. Sursa foto: Getty Images

Reprezentanţii permanenţi ai celor 27 de state membre ale UE au decis vineri, în unanimitate, deschiderea ultimelor două clustere de negocieri cu Republica Moldova şi Ucraina, a confirmat un oficial european pentru portalul moldovean IPN, citat de NewsMaker, conform Agerpres.

Decizia vizează clusterele 4 şi 5 şi a fost posibilă după ce Ungaria şi-a retras veto-ul. Totodată, rezultatele screeningului pentru cele două clustere au fost aprobate în cadrul Grupului de lucru pentru extindere al Consiliului UE (COELA), a declarat oficialul european pentru IPN.

Următorul pas constă în stabilirea datei Conferinţei interguvernamentale Republica Moldova-UE, în cadrul căreia cele două clustere vor fi deschise oficial.

Vicepremierul pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, a anunţat că preşedinţia irlandeză a Consiliului UE a transmis Republicii Moldova invitaţia pentru a-şi prezenta poziţiile de negociere pentru ultimele două clustere de negocieri.

Ucraina şi Republica Moldova au obţinut statutul de ţări candidate la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022, parcurgând procesul de aderare în paralel. Negocierile de aderare au fost deschise oficial în iunie 2024, aminteşte NewsMaker.

Procesul de negociere este structurat în şase clustere, care cuprind mai multe domenii de reformă. Până în prezent, Republica Moldova şi Ucraina au deschis negocierile pentru patru dintre acestea: "Valori fundamentale", "Relaţii externe", "Piaţa internă" şi "Competitivitate şi creştere incluzivă". Celelalte două clustere rămase nedeschise sunt "Agenda verde şi conectivitate sustenabilă" şi "Resurse naturale, agricultură şi coeziune".

Autorităţile ungare au blocat în repetate rânduri avansarea negocierilor de aderare ale Ucrainei. Blocajul a afectat inclusiv Republica Moldova, al cărei parcurs de integrare europeană este legat de cel al Ucrainei. Una dintre principalele nemulţumiri ale Budapestei se referă la respectarea drepturilor minorităţii maghiare din Ucraina.

Pe 12 octombrie 2026, Rada Supremă a Ucrainei a adoptat o lege privind drepturile educaţionale ale minorităţilor naţionale, au mai notat jurnaliştii publicaţiei NewsMaker.