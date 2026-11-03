"Cred că acest cuvânt, «blocare», ne induce în eroare". Emisarul Ucrainei la UE insistă că Ungaria nu blochează aderarea țării sale

3 minute de citit Publicat la 13:48 03 Noi 2026 Modificat la 13:48 03 Noi 2026

Emisarul Ucrainei la UE, Taras Kachka, insistă că Ungaria nu blochează aderarea țării sale. FOTO: Profimedia Images

"Cred că acest cuvânt, «blocare», ne induce în eroare", a declarat marți emisarul Ucrainei la UE, Taras Kachka, în primul său interviu de la preluarea funcției. Întrebat despre poziția Ungariei, el a răspuns că Budapesta a cerut timp suplimentar pentru a examina documentele care stau la baza următoarei etape a negocierilor. Declarațiile sale vin cu o zi înainte ca CE să publice cea mai recentă evaluare privind extinderea, scrie Euronews.

Declarațiile sale vin după ce au apărut informații potrivit cărora Ungaria blochează în continuare negocierile de aderare la UE ale Moldovei și Ucrainei, în cadrul reuniunilor grupurilor de lucru ale Consiliului UE din 20 și 27 octombrie, deși renunțase la obiecțiile privind alte două grupuri la începutul aceleiași luni.

Potrivit lui Kachka, guvernul de la Budapesta dorește mai mult timp pentru a analiza detaliile.

Întrebat dacă poziția Ungariei mai este legată de drepturile minorităților în domeniul educației, o sursă veche de tensiune între cele două țări, Kachka a insistat că problema a fost rezolvată.

"Nu există cerințe de fond, dezacorduri sau preocupări", a declarat el, descriind întârzierile rămase ca fiind o chestiune de analiză a câtorva sute de pagini de documentație.

Ucraina și-a modificat în octombrie legislația privind educația pentru minorități, deschizând astfel calea pentru deschiderea a încă două clustere de negociere și ajungând la un total de patru din șase. Kachka a confirmat că noile reguli sunt deja aplicate în școlile ucrainene și că problema a fost rezolvată de mult.

Ucraina rămâne la calendarul de aderare 2027 - 2028

Kachka a reafirmat și ambiția Kievului de a încheia negocierile de aderare la UE până în 2027 sau 2028, poate chiar mai devreme, dacă reformele interne avansează mai repede decât se preconizează.

"Rămân la 2027 - 2028 ca ani de finalizare a negocierilor, poate chiar mai repede, în funcție de evoluția situației din Ucraina", a declarat el pentru Euronews.

Potrivit lui Kachka, sentimentul de urgență al Ucrainei diferă de cel al statelor membre ale UE din cauza războiului purtat de Rusia, atacurile zilnice și luptele de pe front pun presiune pentru accelerarea procesului.

Kachka a recunoscut criticile privind întârzierile în adoptarea de către parlamentul ucrainean a legislației legate de UE, dar a respins ideea unei încetiniri deliberate. El a invocat dificultățile de a legifera pe timp de război, inclusiv ședințe parlamentare întrerupte de alertele aeriene și de atacurile rusești asupra Kievului.

Cu toate acestea, a spus el, cooperarea dintre guvern și parlament s-a consolidat în ultimele săptămâni, iar ritmul reformelor ar urma să se accelereze.

"Nu văd provocări de fond", a declarat el, adăugând că speră ca evaluarea Comisiei privind extinderea să confirme capacitatea Ucrainei de a adopta legislația necesară până la sfârșitul anului 2027.

Kievul respinge varianta statutului de membru asociat

Kachka a reiterat și refuzul Ucrainei de a accepta statutul de membru asociat al UE ca alternativă la aderarea deplină, chiar dacă aranjamente similare au fost discutate pentru țări precum Canada.

El a susținut că Ucraina, alături de Republica Moldova, Muntenegru și Albania, rămâne printre favoritele pentru aderarea deplină.

"UE ne vede drept unul dintre favoriți, de aceea nu avem nevoie să ne orientăm către alternative", a spus el.

Kachka a sugerat că statutul de membru asociat se potrivește mai bine țărilor care urmăresc un parteneriat mai strâns cu UE, fără intenția de a adera la blocul comunitar.

El a recunoscut totuși că propunerile privind o cooperare mai strânsă înainte de aderare, în special în domeniile apărării, securității și sprijinului financiar, ar putea fi utile, fără a înlocui obiectivul aderării depline.

Agricultura rămâne un obstacol major

Kachka a admis că agricultura, unul dintre cele mai sensibile domenii ale negocierilor de aderare ale Ucrainei, va fi printre cele mai complicate subiecte de rezolvat.

Totuși, el a respins necesitatea unor perioade lungi de tranziție sau a unor restricții extinse pentru produsele agricole ucrainene care intră pe piața UE.

"Cred că nu este necesară nicio perioadă lungă de tranziție", a declarat el.

Deși a recunoscut că produsele sensibile, precum grâul, ar putea necesita acorduri speciale, Kachka a susținut că majoritatea produselor agricole nu ar trebui să se confrunte cu limitări suplimentare.

El a precizat că, în paralel, continuă consultările cu statele membre ale UE și cu reprezentanții sectorului agricol, Kievul încercând să demonstreze că aderarea Ucrainei ar consolida sectorul agricol al Uniunii.