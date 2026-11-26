Criză în Parlamentul European din cauza cuiburilor și ouălor de păsări. Acordul dintre PPE, socialiști și Renew este în pericol

3 minute de citit Publicat la 22:57 26 Noi 2026 Modificat la 22:57 26 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Negocierile importante dintre grupurile politice de centru din Parlamentul European, care ar trebui să limiteze influența extremei drepte asupra legislației europene, au fost date peste cap marți de o dispută legată de cuiburile și ouăle păsărilor, scrie Politico.

Principalele grupuri politice din Parlamentul European, Partidul Popular European (PPE, centru-dreapta), Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților (S&D, centru-stânga) și grupul centrist Renew Europe, sunt în ultima etapă a negocierilor pentru un acord scris de coaliție.

Acesta ar trebui să repare relația dintre ele, afectată după ce conservatorii au votat alături de extrema dreaptă pentru numeroase legi, de la migrație până la climă.

Marți, însă, coaliția a primit o lovitură puternică în cadrul unor negocieri separate, care priveau posibilitatea ca firmele să distrugă habitate naturale atunci când lansează proiecte industriale.

Blocajul arată cât de mult s-a adâncit ruptura dintre forțele politice care au asigurat realegerea Ursulei von der Leyen în funcția de președinte al Comisiei Europene, în privința regulilor de mediu ale Uniunii.

Europarlamentarii au lucrat săptămâni întregi la un acord politic între forțele de centru pe această legislație. Înțelegerea s-a destrămat după ce grupul de dreapta al Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR) a propus un amendament la lege, care cerea redeschiderea legilor europene privind protecția naturii.

Potrivit unor note interne dintr-o ședință consultate de POLITICO, liderul grupului PPE, Manfred Weber, a spus marți, în cadrul unei reuniuni a grupului, că PPE trebuie să susțină amendamentul, pentru că acesta reflectă poziția partidului.

În aceeași ședință, Radan Kanev, negociatorul principal al PPE pe acest dosar, a recomandat ca grupul să se abțină, pentru a proteja acordul, arată notele. Kanev nu a dorit să comenteze.

În cele din urmă, socialiștii au anunțat că vor susține acordul doar dacă amendamentul ECR va fi respins, o condiție care a blocat negocierile. Annalisa Corrado, europarlamentara socialistă care negociază acest dosar, nu a oferit un punct de vedere solicitat de jurnaliști.

Negocierile urmează să fie reluate până la un nou vot pe acest dosar, programat miercuri.

„Manfred Weber a luat decizia politică de a deturna dosarul, iar asta, evident, strică acordul de platformă pe care îl aveam”, a declarat Emma Ytterell, europarlamentara Renew care conduce negocierile pe acest dosar. Ea a adăugat că „încrederea în cadrul platformei este profund afectată”.

Vicepreședintele grupului Renew, Gerben-Jan Gerbrandy, care se ocupă de negocierile coaliției pe teme de sustenabilitate și mediu, a avut un ton mai conciliant.

„Am muncit din greu la un acord de centru, în care toată lumea a acceptat să cedeze ceva ca să primească altceva, de aceea ne așteptăm ca acest acord să funcționeze”, a spus el.

Biroul lui Manfred Weber nu a dorit să comenteze.

Opoziție față de protecția păsărilor și a habitatelor

În centrul disputei se află o propunere care ar schimba felul în care legile europene privind natura se aplică dezvoltatorilor de proiecte atunci când aceștia fac evaluările de mediu, un pas esențial pentru lansarea proiectelor industriale.

Propunerea face parte dintr-un așa-numit pachet omnibus, prezentat de Comisia Europeană în decembrie anul trecut, prin care sunt revizuite simultan mai multe reguli de mediu, cu scopul de a le simplifica.

Susținute de parlamentarii conservatori, grupurile din industrie cer de mult timp revizuirea procedurilor de autorizare din UE, pentru a putea lansa mai ușor proiecte precum centre de date, centrale electrice sau mine.

Principala lor nemulțumire privește Directiva Păsări și Directiva Habitate, două dintre legile de bază ale UE pentru protecția naturii, care interzic uciderea speciilor protejate și distrugerea habitatelor lor naturale, inclusiv a cuiburilor și ouălor păsărilor.

Acordul încheiat între PPE, S&D și Renew se baza pe un echilibru delicat: dezvoltatorii de proiecte ar fi fost scutiți în anumite cazuri de această regulă, dacă firmele fac suficiente eforturi pentru a reduce daunele aduse mediului.

Grupurile conservatoare susțin însă că legile privind natura trebuie revizuite mai amplu, pentru ca statele membre să se poată reindustrializa mai ușor și să stimuleze creșterea economică. Organizațiile de mediu avertizează, în schimb, că redeschiderea acestor legi ar putea duce la un regres grav al standardelor europene de protecție a mediului.

Subiectul împarte grupurile din Parlament. În timp ce PPE cere o revizuire legislativă oficială a Directivelor Păsări și Habitate, 80 de europarlamentari din grupurile Stânga, Verzilor, S&D și Renew i-au trimis săptămâna trecută o scrisoare Ursulei von der Leyen, prin care cer Comisiei să nu modifice aceste legi.

Comisia Europeană analizează în prezent dacă aceste legi mai corespund nevoilor actuale și a anunțat că va decide anul viitor dacă le redeschide.