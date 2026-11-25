Comisia Europeană vrea să monitorizeze Muntenegru încă 10 ani după ce aderă la UE

3 minute de citit Publicat la 17:58 25 Noi 2026 Modificat la 17:58 25 Noi 2026

Proiectul Comisiei confirmă reducerea perioadei de probă de la 15 la 10 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia cu încă cinci ani. Foto: Getty Images

De teama regresului în privința reformelor și pentru a preveni apariția unui alt Viktor Orbán, Comisia Europeană vrea să impună o perioadă de probă de 10 ani și continuarea monitorizării pentru țările care aderă la Uniunea Europeană. Muntenegru va deveni prima țară în care aceste garanții mai stricte vor fi aplicate, relatează Euronews.

Comisia Europeană a propus această perioadă de probă și monitorizare extinsă pentru a împiedica țările candidate să renunțe la angajamentele asumate în timp ce se pregătesc să adere la Uniune. Bruxelles-ul vrea ca noul instrument să se aplice pentru Muntenegru, țara candidată care a avansat cel mai mult în procesul de aderare.

Săptămâna trecută, statele membre au susținut, în linii mari, un proiect de poziție privind noile garanții, elaborat de Irlanda, țara care deține președinția rotativă a Consiliului UE.

Astfel, a fost deschisă calea pentru începerea lucrărilor la tratatul de aderare a Muntenegrului.

Pornind de la această bază, Comisia a prezentat un prim proiect al prevederilor relevante din tratat, cunoscute sub numele de Capitolul 35, pe care reprezentanții statelor membre l-au discutat marți. Textul conține o noutate importantă: un mecanism de monitorizare post-aderare.

Inițial, Comisia urma să monitorizeze o țară în intervalul dintre încheierea negocierilor de aderare și intrarea efectivă în Uniune.

Scopul este de a împiedica noile state membre să încetinească sau să anuleze reformele după ce au obținut un acord politic pentru încheierea negocierilor, dar înainte de a deveni membre ale blocului comunitar.

Comisia ar verifica dacă țara pune în aplicare și respectă toate angajamentele asumate în timpul negocierilor, ar prezenta periodic rapoarte Parlamentului European și Consiliului UE și ar propune măsuri corective, acolo unde este necesar. În ultimă instanță, ar putea chiar să amâne aderarea țării.

Perioadă de probă pentru noile state UE?

În timpul discuțiilor însă, mai multe state membre favorabile unor garanții mai stricte, precum Germania, Franța și Țările de Jos, au sugerat extinderea monitorizării și după aderare.

Președinția irlandeză nu a inclus această idee în proiectul său de poziție, dar a lăsat deschisă posibilitatea unei astfel de măsuri.

Alte țări, în special membrele grupului Prietenii Balcanilor de Vest, sunt sceptice că o astfel de perioadă de probă ar aduce ceva în plus, având în vedere că statele membre ale UE sunt deja monitorizate prin instrumente precum rapoartele privind statul de drept și procedurile de infringement.

Acestea au cerut clarificări cu privire la modul în care ar funcționa monitorizarea, la domeniile care ar necesita o atenție suplimentară după aderare și la modalitățile prin care ar putea fi evitată suprapunerea cu instrumentele existente.

Comisia consideră, în schimb, că este firesc ca noile garanții să fie însoțite de monitorizarea modului în care sunt aplicate. Cu toate acestea, instituția nu a propus un asemenea mecanism în proiectul său inițial.

„Având în vedere perioada în care anumite clauze de salvgardare vor rămâne disponibile după aderare, UE consideră că tratatul de aderare ar trebui să includă și o prevedere privind monitorizarea postaderare”, se arată în proiectul de text consultat de Euronews.

Deosebit de importantă este așa-numita garanție instituțională. Aceasta ar plasa un nou stat membru într-o perioadă de probă, în care încălcările valorilor și normelor UE ar urma să fie sancționate rapid, inclusiv prin suspendarea dreptului de vot în cazul celor mai grave abateri.

Compromisul irlandez

Proiectul Comisiei confirmă reducerea perioadei de probă de la 15 la 10 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia cu încă cinci ani, așa cum a propus Irlanda. Însă Comisia nu a preluat compromisul irlandez privind modul în care ar urma să fie luată decizia de activare a măsurii.

Propunerea inițială se baza pe votul cu majoritate calificată inversată: o propunere a Comisiei de activare a garanției ar fi adoptată dacă nu ar exista o majoritate calificată a statelor membre care să voteze împotriva ei.

Grupul Prietenii Balcanilor de Vest s-a opus acestei variante, argumentând că îi oferă Comisiei prea multă putere.

Ca soluție de compromis, Irlanda a propus votul obișnuit cu majoritate calificată, în care statele ar trebui să aprobe activarea măsurii, nu să o blocheze.

Totuși, Comisia a readus pe masă varianta votului cu majoritate calificată inversată. Președinția irlandeză va prelua acum discuțiile privind Capitolul 35, în încercarea de a găsi un compromis.

„Nu sunt sigur că proiectul Comisiei a ajutat prea mult discuțiile. Există riscul ca statele membre să se blocheze pe poziții ireconciliabile, dar trebuie să continuăm procesul de elaborare a tratatului de aderare a Muntenegrului”, a declarat pentru Euronews un diplomat UE.