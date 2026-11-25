Un bărbat a fost șocat să afle că era dat dispărut de 33 de ani după ce a descoperit o fotografie într-o bază de date

2 minute de citit Publicat la 17:58 25 Noi 2026 Modificat la 18:01 25 Noi 2026

Steve Carter a fost șocat să afle că era dat dispărut de 33 de ani FOTO: CNN

Un bărbat a aflat adevărul despre familia lui biologică într-un mod neobișnuit, după ce a găsit fotografia unui copil dispărut de 33 de ani, cu detalii care se potriveau cu ale sale.

Când Steve Carter avea patru ani, a fost adoptat dintr-un orfelinat din Hawaii și, ulterior, a crescut în Philadelphia, potrivit Mirror.

Descriindu-și părinții adoptivi drept „extraordinari” și copilăria ca fiind „minunată”, Steve a început să se întrebe despre originile lui și despre familia biologică abia la maturitate.

„Abia când am început să mă gândesc la generația următoare am devenit foarte interesat de trecutul meu și de ceea ce ar putea însemna acesta”, a explicat el într-un interviu acordat canalului de YouTube What It Was Like.

„Știți, discutam cu soția mea și ne dădeam seama că nu eram prea siguri de istoricul meu medical”, a mai spus el.

Apoi a venit momentul decisiv în călătoria lui Steve spre descoperirea trecutului: o știre despre Carlina White, o femeie care aflase că fusese răpită când era bebeluș.

Curios să afle mai multe despre propriile origini, Steve și-a introdus datele pe site-ul Missing Kids, o bază de date din Statele Unite care permite oamenilor să caute anunțuri cu copii dispăruți.

Acolo a găsit un anunț al unui copil dispărut ale cărui date corespundeau exact cu ale sale - Marx Panama Moriarty Barnes.

Steve a fost imediat impresionat de asemănarea dintre el și imaginea lui Marx generată de computer, realizată pentru a arăta cum ar fi arătat acesta la o vârstă mai înaintată.

„Când vă spun că semăna cu mine, era, aș spune, în proporție de 90% identic”, a povestit el.

După ce le-a împărtășit descoperirea prietenilor, părinților adoptivi și, ulterior, soției sale, Steve a decis să contacteze autoritățile din Hawaii.

„Cam o lună mai târziu, mi-au spus: «Hei, da, am mai făcut câteva verificări. Ai putea să mergi la poliția statului și să faci un test ADN?»”, și-a amintit el.

Steve a acceptat să facă testul ADN, iar câteva luni mai târziu s-a confirmat că era, într-adevăr, Marx.

„Atunci a început cu adevărat să mi se întipărească în minte faptul că am o familie, că mai am o altă familie”, a spus el.

Ulterior, s-a aflat că Marx fusese dus la un orfelinat din Honolulu, când era bebeluș, în 1977, după ce mama lui fusese internată într-o instituție de psihiatrie.

Tatăl lui a depus o sesizare privind dispariția copilului, însă poliția nu a reușit să-l găsească.

După ce și-a aflat originile, Steve a reluat legătura cu sora lui vitregă, iar mai târziu și cu tatăl său biologic, care crezuse că mama biologică a lui Steve, o femeie pe nume Charlotte, îl „răpise”.

„I-am spus: «Nu, am fost crescut într-un orfelinat și apoi adoptat de părinții mei»”, a explicat el.

Deși descoperirea a adus un sentiment de liniște familiei biologice, Steve a recunoscut că a fost greu pentru părinții adoptivi să accepte și să proceseze vestea. El a dezvăluit că mama lui adoptivă a suferit un „mini-accident vascular cerebral” în timp ce încerca să se împace cu situația.

„Voia să se asigure că oamenii știau că ea nu era cea care m-a răpit. Ei nu m-au furat”, a explicat el, precizând că adopția lui fusese „complet legală”.

Steve a reușit ulterior să-și întâlnească sora vitregă față în față, însă tatăl său a murit la un an după ce a aflat vestea. „Am vorbit la telefon, ne-am trimis scrisori, dar, din păcate, nu am apucat niciodată să-l întâlnesc în persoană”, a spus el.

În ceea ce o privește pe mama biologică a lui Steve, Charlotte, aceasta a dispărut ulterior din instituția de psihiatrie în care se afla și nu se mai știe nimic despre ea de atunci.