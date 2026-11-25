Kremlinul menține invitația pentru reprezentanții UE de a veni la Moscova și de a-și prezenta planurile pentru pacea în Ucraina

1 minut de citit Publicat la 17:31 25 Noi 2026 Modificat la 17:39 25 Noi 2026

Vladimir Putin, preşedintele Rusiei, alături de Iuri Uşakov, consilierul pentru afaceri internaţionale al Kremlinului. Sursa foto: Hepta

Rusia menţine pe masă invitaţia adresată reprezentanţilor Uniunii Europene de a veni la Moscova pentru ca Kremlinul să înţeleagă care este poziţia lor faţă de războiul din Ucraina şi arhitectura de securitate pentru continentul european, a declarat miercuri consilierul prezidenţial pentru afaceri internaţionale Iuri Uşakov, informează EFE, conform Agerpres.

"Aşteptăm. Invitaţia rămâne valabilă şi avem încredere că europenii vor reacţiona într-un fel sau altul", a afirmat el la televiziunea publică rusă.

Iuri Uşakov a menţionat că Moscova discută cu europenii "poziţia cu care ar dori să participe la aceste negocieri".

În plus, a comentat că a purtat convorbiri telefonice cu mediatorii americani pentru războiul ruso-ucrainean, Jared Kushner şi Steve Witkoff, după întâlnirea de la Shenzhen a preşedinţilor Vladimir Putin şi Donald Trump.

Totuşi, Uşakov a negat că partea rusă ar fi dialogat cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Săptămâna trecută, preşedintele Vladimir Putin a invitat reprezentanţi ai UE la Moscova pentru a explica agenda cu care ar urma să participe la viitoarele runde de negocieri de pace cu Ucraina.

"Trebuie să înţelegem cu ce (agendă) va participa Europa la aceste negocieri. Prin urmare, prin canale diplomatice am propus europenilor să vină la Moscova pentru ca noi să înţelegem poziţia lor", a spus el într-o conferinţă de presă la Shenzhen.

Liderul rus a afirmat că Statele Unite insistă "în permanenţă " ca Rusia să accepte reprezentanţii UE la masa dialogului despre Ucraina.

Cu toate acestea, Vladimir Putin nu şi-a dat încă acceptul ca UE să aibă un loc la masa următoarelor runde de negociere, acuzându-i pe europeni că fac parte din conflict prin furnizarea de armament taberei ucrainene. În plus, a spus că a acceptat propunerile Washingtonului de a integra securitatea Ucrainei în cadrul arhitecturii de securitate continentală.

În cadrul ultimei runde de negocieri dintre Rusia şi Ucraina, cu medierea SUA, care s-a încheiat pe 11 noiembrie, reprezentanţii europeni nu au participat direct la întâlniri, deşi au fost la Abu Dhabi şi au purtat consultări în marja negocierilor cu delegaţiile Ucrainei şi SUA.

Kremlinul, care s-a pronunţat şi cu alte ocazii împotriva participării europene şi a susţinut că unul din scopurile Bruxelles-ului este să câştige timp pentru ca armata Ucrainei să îşi revină, a comentat săptămâna aceasta că Bruxelles-ul ar putea să se alăture doar după ce va avea loc o altă rundă de negocieri în format tripartid.