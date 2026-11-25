„Victorie istorică”: Animalele de fermă ținute în cuști ar putea fi interzise în UE, în urma unei hotărâri judecătorești fără precedent

3 minute de citit Publicat la 16:56 25 Noi 2026 Modificat la 17:00 25 Noi 2026

Animalele de fermă ținute în cuști ar putea fi interzise în UE FOTO: Getty Images

O campanie susținută de cetățeni europeni, care a adunat aproape 1,4 milioane de semnături, a obținut o victorie importantă în lupta pentru încetarea creșterii animalelor în cuști. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a obligat Comisia Europeană să prezinte un calendar clar privind introducerea interdicției, după ce aceasta nu și-a respectat angajamentul inițial, potrivit Euronews.

Aproximativ 300 de milioane de porci, găini și alte animale de fermă sunt încă ținute în cuști în UE, în ciuda angajamentului Comisiei Europene din 2021 de a interzice această practică.

Într-o victorie de referință pentru susținătorii bunăstării animalelor, o instanță a UE a dispus acum să se precizeze exact de către Comisie când intenționează să introducă interdicția mult așteptată privind ținerea animalelor de fermă în cuști.

Hotărârea ar putea pune capăt unor practici precum ținerea porcilor în boxe atât de înguste încât aceștia nu se pot întoarce sau creșterea iepurilor în cuști care îi împiedică să sară ori să stea în poziție verticală.

Miercuri, 25 noiembrie, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că CE nu poate lăsa cetățenii să aștepte la nesfârșit adoptarea legislației pe care a promis-o și că trebuie să prezinte un nou calendar, după ce nu a respectat termenul inițial.

Potrivit organizațiilor care au inițiat procesul, aceasta este prima dată când Comisia este trasă la răspundere în instanță pentru o promisiune făcută ca răspuns la o Inițiativă Cetățenească Europeană (ICE).

„Aceasta este o victorie istorică pentru animale și pentru democrația din Europa”, afirmă Annamaria Pisapia, purtătoare de cuvânt a campaniei End the Cage Age, o inițiativă la nivel european, condus de cetățeni, care urmărește interzicerea utilizării cuștilor în creșterea animalelor.

O campanie de opt ani pentru eliminarea creșterii animalelor în cuști

În septembrie 2018, organizația caritabilă pentru bunăstarea animalelor Compassion in World Farming a lansat campania End the Cage Age, care a obținut în cele din urmă sprijinul a peste 170 de organizații, inclusiv Eurogroup for Animals, Animal Equality Italia și LAV.

Campania a fost lansată prin intermediul Inițiativei Cetățenești Europene (ICE), care le permite cetățenilor UE să solicite adoptarea unor noi legi sau modificarea celor existente. Pentru a primi un răspuns oficial, aceste campanii trebuie să strângă cel puțin un milion de semnături din întreaga Uniune. Fiecare țară din UE are, de asemenea, un prag minim de semnături, care trebuie atins în cel puțin șapte țări.

Până în octombrie 2020, aproape 1,4 milioane de europeni semnaseră petiția. Opt luni mai târziu, Comisia a promis că va propune o legislație până la sfârșitul anului 2023 și că va lua în considerare introducerea unei interdicții începând cu 2027.

După expirarea termenului fără ca propunerea legislativă să fie prezentată, comitetul de cetățeni din spatele campanieei End the Cage Age a sesizat instanța în 2024, contestând întârzierea.

De asemenea, acesta a solicitat accesul la documente interne care ar fi putut clarifica motivele întârzierilor, o cerere respinsă de instanță în hotărârea sa.

Drumul lung către creșterea animalelor în afara cuștilor în Europa

În ciuda victoriei susținătorilor bunăstării animalelor, hotărârea nu înseamnă că utilizarea cuștilor în ferme va fi interzisă în viitorul apropiat.

Într-o nouă strategie privind sectorul zootehnic, publicată în iulie, Comisia a anunțat planuri de a propune, până la sfârșitul anului 2026, noi norme privind bunăstarea găinilor ouătoare și a puilor crescuți pentru carne, precum și noi reguli pentru porci până în iunie 2027. Planurile includ eliminarea treptată a cuștilor pentru găini, înlocuirea boxelor pentru porci cu țarcuri și impunerea obligației ca produsele importate să respecte standarde de bunăstare a animalelor echivalente celor din UE.

Cu toate acestea, planurile nu prevăd un calendar pentru încetarea ținerii în captivitate a iepurilor, vițeilor, rațelor, gâștelor și prepelițelor.

Coaliția End the Cage Age dorește ca interdicția să se aplice tuturor acestor animale și solicită, de asemenea, sprijin financiar pentru a-i ajuta pe fermieri să renunțe la sistemele de creștere în cuști.

„Acum, toate privirile sunt îndreptate către Comisie”, afirmă Pisapia.

„Comisia trebuie să acționeze rapid pentru a respecta hotărârea Curții, pentru a restabili încrederea publicului în procesul Inițiativei Cetățenești Europene și pentru a asigura, în sfârșit, viitorul fără cuști promis milioanelor de cetățeni și sutelor de milioane de animale”.