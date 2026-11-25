„Moțiunea de cenzură este aproape scrisă”. Anunțul lui Petrișor Peiu despre planul AUR de a dărâma Guvernul Niculescu

1 minut de citit Publicat la 15:43 25 Noi 2026 Modificat la 15:43 25 Noi 2026

Peiu: Moțiunea de cenzură este aproape scrisă, nu asta este problema. FOTO: Agerpres

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, că moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Luca Niculescu este aproape redactată, însă partidul trebuie să obțină suficiente semnături pentru a o putea depune în Parlament. Declarația vine în contextul în care George Simion le-a dat parlamentarilor PNL și USR termen până pe 7 decembrie să se gândească dacă susțin și dărâmarea Guvernului, în urma adoptării moțiunii simple împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

„Moțiunea de cenzură este aproape scrisă, nu asta este problema. Problema e să avem suficiente semnături pentru a o putea depune”, a afirmat Petrișor Peiu.

Întrebat ce va conține moțiunea, liderul senatorilor AUR a explicat că acesta va cuprinde promisiunile pe care actualul Guvern nu le-ar fi respectat:

„Conține inventarul promisiunilor neonorate de către actualul Guvern, precum și deciziile care s-au luat contrar programului de guvernare votat de majoritatea parlamentară la învestire. Cine i-a împiedicat să o facă?!”, a declarat acesta.

Petrișor Peiu spune că nu a discutat cu Bolojan și Fritz despre moțiunea de cenzură

Întrebat dacă a purtat discuții cu Ilie Bolojan și Dominic Fritz pe această temă, Petrișor Peiu a precizat că nu a avut astfel de întâlniri, dar că a discutat cu reprezentanți ai altor partide din Parlament.

„Eu personal nu am discutat nici cu Bolojan, nici cu Fritz. Am discutat cu colegii mei de la alte partide din Senat, cărora le-am spus, și am spus-o și public de multe ori, că intenția noastră ca partid de opoziție este să nu avem nicio sesiune parlamentară fără moțiune.

Noi vom încerca să depunem moțiune de cenzură dacă vom avea semnăturile necesare pentru acest lucru. Cred că trebuie 116 semnături, noi suntem 92.”

AUR neagă o alianță cu celelalte partide după votul împotriva ministrului Sănătății. Întrebat dacă votul de la moțiunea simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță o nouă alianță între PNL, USR, AUR și SOS România, Petrișor Peiu a respins existența unei înțelegeri politice.

„Nu există nicio alianță pe care AUR a făcut-o cu un alt partid parlamentar. Există discuții punctuale pe diferite proiecte de legi. În cadrul acesta există o mână întinsă celorlalte partide care se declară că sunt în opoziție să materializeze această opoziție.”