Românii sunt încurajați să-și pregătească rucsacul de urgență în caz de război, după avertismentul lui Mark Rutte

2 minute de citit Publicat la 14:30 25 Noi 2026 Modificat la 14:33 25 Noi 2026

Românii sunt încurajați să-și pregătească rucsacul de urgență în caz de război FOTO: Getty Images

Secretarul General al NATO a făcut un anunț care provoacă fiori românilor şi europenilor. El spune că oamenii trebuie să se pregătească pentru un eventual război. Mark Rutte adaugă că toate ţările din Europa trebuie să urmeze exemplul Norvegiei, Suediei, Danemarcei și Finlandei, care au pregătit oamenii pentru situații de criză.

Rucsacul pentru situaţii de urgenţă trebuie să conţină alimente, apă şi medicamente pentru 72 de ore.

La fel ca și la cutremur, trebuie să avem pregătit un rucsac de urgență, subliniază adjunctul șefului ISU Brașov, colonel Marian Terciu.

Oficialul menționează că rucsacul trebuie să mai conțină obligatoriu lanterne cu acumulatori, baterii de rezervă, un radio cu acumulator, care să poată fi folosit independent de sursele de alimentare cu energia electrică.

De asemenea, ar trebui să avem apă, minim 2 litri de persoană, alimente neperisabile, conserve, biscuiți și altele care pot să reziste, dar și o rezervă de medicamente.

Recomandările de pe site-ul Ministerului de Interne includ următoarele elemente:

apă (minim 4 litri);

trusă de prim ajutor;

alimente neperisabile;

pătură;

aparat de radio cu baterii;

lanternă;

baterii de rezervă;

articole de igienă personală;

fluier și briceag multifuncțional;

fotocopii ale documentelor personale.

Mark Rutte spune că țările NATO trebuie să-și pregătească populația pentru război

Statele NATO trebuie să-și pregătească cetățenii în vederea unui posibil război, iar pentru acest lucru, aliații pot lua „lecții” de la țările nordice, precum Finlanda, Norvegia, Suedia sau Danemarca, a spus secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte.

„Reziliența este un subiect la care țările NATO încă mai au de lucrat, la fel și guvernele. Dar aici nu e vorba doar de NATO și de guverne. Așa ceva implică întreaga societate. Mediul de afaceri trebuie implicat. instituțiile trebuie implicate. Comunitățile trebuie implicate. Cetățenii trebuie implicați. Și aici putem învăța de la cei mai buni din NATO - Norvegia, Suedia, Danemarca și Finlanda - și poate și alte 1-2 state care sunt, cu adevărat, înaintea plutonulu și care și-au asigurat cetățenii de ce trebuie să facă în caz de război”, a spus Mark Rutte, într-un discurs rostit la reuniunea Adunării Parlamentare NATO de la Berlin.

Secretarul general al NATO a adăugat că cetățenii trebuie să știe lucruri elementare - „cel puțin să nu stea în calea armatei și să știe cum pot fi de ajutor”.

Referindu-se la amenințarea Rusiei, secretarul general al NATO a menționat intensificarea atacurilor asupra statelor alianței: lansarea de rachete și drone asupra Poloniei, incendii în fabrici, perturbarea curselor aeriene din aeroporturi, atacuri cibernetice sau atacurile asupra navelor din Marea Neagră, din largul coastelor României și Bulgariei.