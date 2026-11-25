Un refugiu de stație STB s-a prăbușit peste un tramvai în București. Linia 25 spre Depoul Militari a fost blocată

1 minut de citit Publicat la 14:20 25 Noi 2026 Modificat la 14:20 25 Noi 2026

Incidentul s-a produs în stația Liniei, pe sensul de mers spre Depoul Militari. Sursa foto: Trafic Alert București LIVE 24/7

Un refugiu de la o stație STB s-a prăbușit miercuri peste un tramvai Imperio, pe strada Valea Cascadelor din București. Incidentul a blocat temporar linia 25, iar călătorii au fost preluați de autobuzele liniei 625, potrivit b365.ro.

Din imaginile surprinse la fața locului și publicate pe grupul de Facebook „Trafic Alert București LIVE 24/7” se vede că geamurile tramvaiului au fost sparte, iar cioburi de sticlă s-au împrăștiat pe carosabil.

Incidentul s-a produs în stația Liniei, pe sensul de mers spre Depoul Militari. În jurul orei 11:30, Societatea de Transport București (STB) a anunțat, pe contul său de X, că linia 25 este blocată pe strada Valea Cascadelor, în stația Liniei, din cauza unui „incident tehnic”.

Pentru preluarea călătorilor, STB a înființat linia navetă 625, care a circulat între Depoul Militari și Piața Danny Huwe.

Ulterior, în jurul orei 12:15, compania de transport a anunțat că linia 25 și-a reluat circulația normală pe strada Valea Cascadelor, după ce inițial a anunțat un blocaj.

Linia 25 - blocata pe Str. Valea Cascadelor, stația Liniei, sens Depoul Militari. Cauza: incident tehnic. Prentru preluarea fluxului de calatori, s-a format linia naveta 625, care functioneaza intre Depoul Militari si Piata Danny Huwe. — STB SA Clienti (@Clienti_stbsa) November 25, 2026

Un alt blocaj al liniei 25, în aceeași zi

Tot miercuri dimineață, în jurul orei 09:42, STB a anunțat că tramvaiele liniei 25 sunt blocate pe bulevardul Timișoara, în stația Valea Oltului, pe sensul de mers spre Depoul Militari.

Și în acest caz, pentru preluarea călătorilor au fost introduse autobuzele liniei navetă 625. Circulația tramvaielor a revenit la normal în jurul orei 10:35.