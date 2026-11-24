1 minut de citit Publicat la 22:55 24 Noi 2026 Modificat la 23:36 24 Noi 2026

Prima ediție a concursului de pescuit Retro Cup a marcat și revitalizarea zonei. Foto: Clubul Pescarilor de Răpitori via Ciprian Ciucu / Facebook

Lacul Morii a găzduit prima ediție a concursului de pescuit Retro Cup, un eveniment care a marcat și revitalizarea zonei. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a publicat, ulterior, o fotografie cu un un pește uriaș, prins în lac. „Înainte era un loc cvasiabandonat”, a spus Primarul Capitalei, luni.

„Așa ceva... Concurs de pescuit pe Lacul Morii, Prima ediție Retro Cup. Peștele s-a întors în lac. Înainte era un loc cvasiabandonat. Acum a prins viață”, a transmis Ciucu pe Facebook, alături de fotografie.

Licitația pentru proiectul de reamenajare a Insulei Lacul Morii a început în 2024, iar lucrările efective au fost demarate la începutul anului 2025. Investiția presupune transformarea zonei într-un spațiu de agrement, cu plajă, debarcader modernizat, cinci pontoane pentru sporturi nautice fără motor, alei până la nivelul apei și spații pentru evenimente.

Lucrările includ amenajarea locurilor de joacă, a facilităților sportive și a pavilioanelor multifuncționale, plantarea a peste 300 de arbori și instalarea unor insule vegetale plutitoare, menite să protejeze fauna și să contribuie la purificarea apei.

„Orice luciu de apă este o binecuvântare pentru un oraș și, peste cca. 15 luni, eu zic că va fi mai atractiv și mai fain decât zona Herăstrău. Suntem gata să începem și faza II, zona de-a lungul digului, dar momentan nu dăm drumul la lucrări pentru că nu stăm foarte bine cu bugetul. Nu vreau să începem șantiere care să depășească termenul asumat de execuție și să le ținem deschise. Când vom asigura banii, îi vom da drumul, estimez că se va întâmpla pe parcursul acestui an.

Lucrările vor dura 15 luni, vor costa 58,9 milioane de lei, dar sunt mari șanse să le facem cu bani europeni nerambursabili. În Consiliul Local a fost aprobată depunerea unei cereri de finanțare de 49,3 milioane de lei, prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027”, spunea, atunci, Ciprian Ciucu.