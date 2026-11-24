În stânga Traian Boca, tatăl victimei. În dreapta, momentul accidentului. Colaj foto: Captură Antena 3 CNN

Este revoltă în Suceava, după moartea unui băiat de 17 ani, care ar fi fost lovit intenționat cu mașina în timp ce se afla pe motocicletă. Șoferul, identificat ulterior ca fiind Gabriel Mazur, fiul unui consilier PNL local, este cercetat pentru omor calificat, dar se află în libertate, scrie Euronews. Mai mult, oamenii au protestat, luni, în fața Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, nemulțumiți de cum decurge ancheta, protest la care ar fi participat chiar și primarul comunei, tot liberal, notează publicația Info-Suceava. Tatăl lui Lucian, Traian Boca, a spus că mai are încredere doar 10% că se va face dreptate, dar a și dezvăluit, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că în spital s-ar fi vorbit despre șpăgi date unui polițist și procuror. „Vorbea lumea pe holurile spitalului că s-ar fi dat 10.000 șpagă unui polițist, 30.000 șpagă unui procuror”, a spus tatăl lui Lucian, care muncește de mai mulți ani în străinătate. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional

Lucian ar fi fost victima unei răzbunări, care îl viza de fapt pe prietenul său, Edi. Sute de motocicliști, dar și oameni din întreaga țară s-au solidarizat cu familia băiatului și au protestat, luni, în fața Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava. La protest ar fi participat chiar și primarul comunei, Mihai Senic.

Momentul a fost surprins chiar de camerele de supraveghere, pe 8 noiembrie. Lucian conducea motocicleta împrumutată când a fost lovit din spate de o mașină. A fost dus de urgență la spital, iar medicii s-au luptat să-i salveze viața. Din păcate, o săptămână mai târziu, băiatul a murit.

Ulterior, procurorii au schimbat încadrarea juridică a faptei din tentativă de omor în omor. Potrivit anchetatorilor, șoferul ar fi fost conștient că putea provoca moartea adolescentului.

Tatăl lui Lucian, Traian Boca, a vorbit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN despre zilele acelea. A povestit cum s-a întors din Germania să își înmormânteze copilul la 17 ani, „în loc să îi fac majoratul și la 20 și ceva să îi fac o nuntă frumoasă”, și a subliniat că nu mai are decât 10% încredere că i se va face dreptate, deoarece, deși cel care l-a lovit este cercetat pentru omor calificat, încă se află în libertate, fără nicio măsură.

Cătălina Porumbel, realizator Antena 3 CNN: Domnule Boca, eu am văzut și o să le arăt și telespectatorilor proba regină din acest caz. Proba regină constă în imaginile de pe camerele de supraveghere, care arată intenția clară, repet, intenția clară de a intra peste această motocicletă pe care se afla fiul dumneavoastră. O să vedem și cine este acest individ care își făcea fotografii cu arma, pe care le posta pe rețelele sociale.

Când ești fiu de politician într-un județ, te crezi rege, împărat. Nimic nu te poate atinge. Dacă există însă stat de drept și legi clare care trebuie aplicate, nu este nimeni rege, toată lumea este egală în fața legii. Domnule Boca, aș vrea să ne spuneți dumneavoastră ce s-a întâmplat și cum s-a ajuns la această soluție, ca acest individ, fiu de politician, să nu aibă nicio măsură asigurătorie într-un dosar în care acuzația este de omor.

Traian Boca, tatăl victimei: Tare multe nu prea știu despre fapta făcută de Mazur (n.r. – Gabriel Mazur). Eu nu eram în România când s-a întâmplat așa ceva. Am fost și eu sunat pe telefon de o fată de vreo 14 sau 15 ani. Nu avea nume pe TikTok. Pe TikTok m-a sunat și mi-a spus în felul următor: „Vă rog, veniți, că Lucian e în comă, în șanț, la moară”. Am înlemnit. Eu eram în Germania.

Gabriel Mazur este fiul unui consilier local din Stroiești, Ioan-Dumitru Mazur, potrivit Monitorul de Suceava.

Cătălina Porumbel: Cum s-a produs accidentul?

Traian Boca: Nu pot să știu ce a avut băiatul ăsta în cap. Doar vreau să vă spun un singur lucru: vreau să se facă dreptate pentru copilul meu, un copil de nota 10, care a murit nevinovat într-un șanț, călcat de mașină.

Cătălina Porumbel: Domnule Boca, ce ne puteți spune despre familia acestui individ de 20 de ani, care își făcea fotografii cu arma, pe care le posta pe rețelele sociale?

„S-ar fi dat 10.000 șpagă unui polițist, 30.000 șpagă unui procuror”

Traian Boca: Nu-i cunosc familia, nu îl cunoșteam nici pe băiat, nu am avut niciodată o tangență cu ei. Atât că îl știam doar pe fratele lui. Eu, fiind constructor de case, luam legătura cu el și cumpăram materiale de la el.

Cătălina Porumbel: Există antecedente legate de acesta și familia sa, pentru care s-a emis și un ordin de protecție. Cu siguranță, ați aflat că proprietarul motocicletei, prietenul fiului dumneavoastră, avusese un ordin de protecție față de familia acestui individ. Domnule Boca, în momentul de față, autoritățile au încadrat această faptă la omor. Cum vă explicați faptul că, totuși, făptașul, suspectul în acest caz, nu are nicio măsură asigurătorie pentru o faptă extrem de gravă?

Traian Boca: Nu pot să înțeleg ce a fost în capul procurorului.

Cătălina Porumbel: Credeți că este o complicitate la mijloc?

Traian Boca: Probabil, da. Eu, mergând la spital, la băiatul meu, mergeam și la amiază, că așa era la ATI: vizită de la 12 la 14 și seara, de la 18 la 20. Mergând la spital, cum îmi luam tot echipamentul pentru a intra la ATI, cu mască, cu tot ce trebuia luat, urcând sus la el, vorbea lumea pe holurile spitalului că s-ar fi dat 10.000 șpagă unui polițist, 30.000 șpagă unui procuror. Astea doar se auzeau, așa, zvonuri. Adică lumea nu mă cunoștea pe mine, ei vorbeau doar între ei, nici nu știau cine sunt, al cui sunt și de unde sunt. E posibil să fi mituit procurorul.

Cătălina Porumbel: E o acuzație extrem de gravă. Dar, până la urmă, domnule Boca, dumneavoastră încercați să găsiți explicații pentru o întrebare fără răspuns. De ce nu s-a emis o măsură asigurătorie în acest caz?

Traian Boca: În primul rând, trebuia să ia permisul șoferului, să nu îl mai lase să circule cu mașina și, în al doilea rând, trebuia arest preventiv.

Cătălina Porumbel: Pe cine ați auzit dumneavoastră vorbind la spital, fără să se știe că dumneavoastră sunteți tatăl copilului, tatăl lui Lucian? Vorbim despre șpăgi: cât s-a dat la polițist, cât s-a dat la procuror. Cine purta aceste discuții?

Traian Boca: Cine era prin spital. Femeia de serviciu, asistentele. Toată lumea vorbea despre chestia asta. Eu doar am auzit vorbindu-se despre șpăgi: 10.000 la un polițist și 30.000 la un procuror. Doar atât.

„Trebuie să plătească cu pedeapsa maximă pentru omor calificat”

Cătălina Porumbel: Domnule Boca, ați încercat să luați legătura cu familia acestui individ? Eu l-am văzut pe acest individ ieșind de la audieri, fluierând practic. Nu avea nicio problemă, era foarte relaxat.

Traian Boca: Să vă spun sincer, eu nu am nicio treabă să iau legătura cu tatăl băiatului sau cu el. Nu mă interesează nimic, nu mi aduce copilul înapoi. Dacă tot voiau să vorbească cu mine, să-și ceară scuze, puteau să pună mâna pe telefon, că telefonul meu îl are aproape jumătate din Suceava. Puteau să facă rost de numărul meu și de numele meu, cumva, să poată să mă sune, măcar să își ceară scuze că l-a confundat, că nu l-a confundat. Problema e în felul următor: băiatul meu a fost omorât. Putea să fie Edi, era și el mort și, așa că, nu mai este nimic de obiectat.

Pe el, cum îl cheamă, nu mă interesează. Pe băiatul meu nu-l mai aduce nimeni din groapă și trebuie să plătească cu pedeapsa maximă pentru omor calificat, că ăsta e omor calificat și se vede prin filmări.

Cătălina Porumbel: Se vede foarte clar. Eu am spus că imaginea de aici reprezintă proba regină în acest dosar. Juriștii și domnul avocat susțin același lucru. Domnule Boca, dumneavoastră credeți că statul român, așa cum arată el acum, vă poate face dreptate? Pentru că dumneavoastră spuneți că lucrați în Germania și mi-ați mărturisit la telefon că ați lucrat în mai multe țări din Europa, cu siguranță în încercarea de a vă îmbunătăți nivelul de trai și de a găsi o variantă mai bună de trai pentru familia dumneavoastră.

„Am o speranță de 10% că o să se facă dreptate”

Traian Boca: Am o speranță de 10% că o să se facă dreptate. Speranța nu-i totală, că eu sunt conștient de ce se poate întâmpla: criminalul să scape cu ceva ușor. De la tentativă de omor s-a făcut omor calificat și de aici se poate scoate cumva la culpă.

Cătălina Porumbel: Domnule Boca, știți cine sunt ceilalți care erau în mașină cu făptașul?

Traian Boca: Știu doar că e un văr de-al lui. Cealaltă persoană nu știu nimic. Nu cunosc băieții, nu am de unde să cunosc. Eu mai mult am umblat prin afară, prin țări străine, decât am stat în România. Eu am crescut copiii ăștia cumva să le fie foarte bine și foarte ușor, cu emancipare și cu orice, orice era posibil pentru ei. Mergând pe drum, dădeau bună ziua oricărei bătrâne, oricărui puștan, nu conta. Ei erau salutați pentru ei. Saluturile le făceau pentru ei, nu pentru bătrâna aia pe care o întâlneau pe drum sau pentru altcineva. Era un copil de nota 10.

Cătălina Porumbel: În momentul de față, domnule Boca, spuneți că mai aveți 10% încredere că acest caz va fi rezolvat așa cum prevede legea din România. Îmi aduc aminte de cazul Vlad Pascu. Și acolo câte erori a făcut statul român și câte abuzuri. Acel individ, drogat și beat, a ajuns să ucidă doi copii. În momentul de față, domnule Boca, presupun că aveți niște avocați, ați fost la audieri, v-a contactat cineva. Am văzut că primarul localității a fost la acest protest, deși este din aceeași familie politică, să spunem, Partidul Național Liberal.

Dar există această revoltă în stradă și, repet, foarte bine că există, pentru un caz care poate fi găsit cu ușurință, din păcate, în multe județe din această țară. Dacă ești al nimănui, dacă nu cunoști pe nimeni, dacă nu îți răspunde nimeni la telefon, dacă nu te cheamă cum trebuie, ești pentru ei, cei care păstoresc județul, cei care se cred regii județelor, un nimeni. Deși noi, ăștia pe care ei îi numesc „nimeni”, suntem cei din banii cărora ei trăiesc, ca să își încaseze salariile alea uriașe, să-și facă vilele alea mari, să-și ia mașinile alea, S-urile, G-urile (n.r. - modele de Mercedes), cu banii noștri luați de pe statul de plată sau furați de la noi, mulți dintre ei.

Ce nu merge, domnule Boca, în această țară? Ați plecat să vă faceți un trai mai bun, să vă ajutați copiii, să găsiți cea mai bună variantă pentru familia dumneavoastră. V-ați întors cu această tragedie în țară. Ce nu merge în această țară și merge în alte țări, domnule Boca?

Traian Boca: Nu prea am cuvinte să spun ce nu merge în România noastră, dar nu are rost să vorbesc despre ce nu prea știu, că nu are niciun farmec. Adică nu cunosc, nu vorbesc. Dacă cunoșteam, vorbeam mult mai mult.

„În loc să îi fac majoratul, eu am venit să îl înmormântez”

Cătălina Porumbel: Există vreun sector care merge în această țară? Așa, când vă întoarceți dumneavoastră din străinătate, e ceva ce s-a mișcat în această țară?

Traian Boca: Nu, nimic. Uitați-vă, în primul rând, la conducătorul țării cum arată și după aia stăm de vorbă.

Cătălina Porumbel: Când ați vorbit ultima dată cu Lucian?

Traian Boca: În ziua accidentului.

Cătălina Porumbel: Și ce v-a spus?

Traian Boca: Am vorbit cu el cu vreo 45 de minute înainte să iasă din casă. Mi-a zis că o să vină prietenul lui, Edi, și o să iasă cu motorul la o tură. O să iasă cu motorul lui, că motorul lui Lucian era avea radiatorul radiatorul spart și nu putea circula cu el, că pierdea apă. Și au ieșit amândoi împreună cu un motor. A spus că a venit Edi, eu i-am închis telefonul, mi-am văzut de treaba mea în Germania. El a urcat pe motor și uite că nu s-a mai întors acasă.

M-am întors eu în România din Germania. Eu am venit să îl îngrop. În loc să îi fac majoratul la 18 ani și la 20 și ceva să îi fac o nuntă frumoasă, eu am venit să îl înmormântez la 17 ani. De legea care mai există, dacă mai există, și de acel 10% vreau să se facă dreptate, iar făptașul să primească pedeapsa maximă la pușcărie.

La protestul din fața Parchetului, oamenii aveau pancarte scrie cu diversemesaje, precum „Suntem vocea lui Lucian….vrem o justiție corectă”, „Lucian Boca nu mai este printre noi… vrem dreptate”, notează Info-Suceava.

Oamenii sunt revoltați că autorul accidentului se plimbă și acum cu mașina prin sat, neavând nici o restricție. Procurorii au transmis un comunicat de presă, duminică, în care au asigurat că se ocupă foarte serios de caz și de anchetă.

„La acest moment, la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, în cauză se desfășoară activități de cercetare penală de către procurorul de caz, împreună cu lucrători de poliție din structurile poliției judiciare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor.

Având în vedere unele elemente atipice, pentru individualizarea concretă a faptei, prin raportare la dinamica infracțională, motivațională și faptică a infracțiunii, pentru asigurarea unui probatoriu concret și de netăgăduit, au fost dispuse o serie de activități procedurale specifice, respectiv expertize tehnice, experimente judiciare și alte activități specifice”, au transmis ei.