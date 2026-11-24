Rusia cumpără din China tancuri și avioane gonflabile ca să păcălească dronele Ucrainei, în valoare de milioane de euro

1 minut de citit Publicat la 21:27 24 Noi 2026 Modificat la 21:27 24 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

De la invazia Ucrainei, Rusia a importat mărfuri din China în valoare de cel puțin 111 milioane de euro, utilizând un cod vamal utilizat de producătorii de replici militare gonflabile, a relatat The Telegraph, preluat de Moscow Times. Aceste replici gonflabile includ avioane de vânătoare, elicoptere, tancuri, sisteme de apărare aeriană, tunuri de artilerie și lansatoare de rachete, folosite ca momeli pentru a induce în eroare dronele de recunoaștere ucrainene, protejând astfel echipamentele militare reale de atacuri.

Unele dintre aceste produse sunt capabile să imite semnăturile termice și emisiile de radiofrecvență ale vehiculelor reale, inclusiv sistemele radar de falsificare.

„Aceasta nu este o producție militară de înaltă tehnologie, așa că potențialul pentru astfel de livrări este foarte mare”, a declarat Robert Tollust, cercetător la Institutul Regal al Serviciilor Unite (RUSI) din Marea Britanie, specializat în război terestru. El a menționat că o parte semnificativă a acestor produse intră în Rusia prin granița cu China.

Ucraina consumă muniţie scumpă pe momeli ieftine

Tollust a adăugat că momelile contribuie la epuizarea stocurilor de muniții ghidate de precizie ale Forțelor Armate Ucrainene și „această problemă se va agrava doar în timp”.

Publicația a găsit reclame pentru modele gonflabile pe piețele chineze și rusești. Printre furnizori, a evidențiat compania chineză Gauss, ale cărei fabrici de producție ocupă 16.000 de metri pătrați. Ministerul rus al Apărării achiziționează, de asemenea, modele gonflabile de la compania autohtonă Rusbal, dar produsele chinezești sunt semnificativ mai ieftine.

Utilizarea lor a stârnit îngrijorări în Ucraina: folosirea rachetelor pentru distrugerea structurilor gonflabile, care costă câteva sute de dolari fiecare, este prohibitiv de scumpă pentru Kiev. Între timp, Forțele Armate Ucrainene folosesc și ele momeli, inclusiv tancuri din placaj.

Analistul militar Michael Kofman de la Carnegie Endowment for International Peace a remarcat că utilizarea pe scară largă a dronelor a făcut din ce în ce mai dificilă ascunderea vehiculelor mari pe câmpul de luptă, astfel de replici fiind esențiale. Expertul a subliniat că produsele chinezești ajută foarte mult Rusia în războiul său împotriva Ucrainei, chiar dacă nu sunt considerate arme letale.