Kelemen Hunor, președintele UDMR. Foto: Agerpres

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, că are „un reproș mai substanțial” pentru președintele Nicușor Dan, respectiv lipsa raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, argumentând că liderul AUR, George Simion, „a vorbit primul” pe această temă, deși a fost vorba doar despre un raport politic.

„Crin Antonescu nu a intrat în turul doi. Și atunci, sigur că în turul doi l-am susținut, când era vorba de Simion și de Nicușor Dan, l-am susținut cu toată convingerea și toată forța noastră, cu toate mijloacele noastre pe Nicușor Dan. Și a câștigat Nicușor Dan. Cifrele sunt cunoscute, nu vreau să reiau cum a votat comunitatea maghiară.

După un an și jumătate, eu n-aș vrea să fac evaluările așa cum fac foștii susținători ai lui Nicușor Dan, fiindcă nu e cazul, nu e momentul. Am multe chestiuni de reproșat, eventual, multe lucruri de susținut, a reușit să susțină România într-o direcție corectă. Sigur, dacă vreți să reproșez ceva, am un singur reproș mai substanțial: lipsa raportului privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Și asta rămâne în continuare o problemă foarte, foarte reală.

Și, mai ales după ce a făcut Simion ieri, devine și mai gravă această lipsă de comunicare a unui raport, ce s-a întâmplat atunci. Pe de o parte, oamenii au fel de fel de teorii conspiraționiste, ce s-a întâmplat, nu au încredere în instituțiile statului”, a declarat Kelemen.

Potrivit președintelui UDMR, „din acest punct de vedere, avem un deficit de democrație, fiindcă nimeni nu ne-a explicat foarte corect și cu un raport credibil ce s-a întâmplat”.

„A ieșit aseară George Simion și el a vorbit primul. Deci, din acest punct de vedere, are un avantaj. Indiferent când și cine va mai veni cu un raport, cu niște argumente, toată lumea se va raporta, acele explicații, la raportul lui Simion, care a fost un raport politic până la urmă, a fost gest politic. A fost, dacă vreți, parte din campania de reinventare a lui Simion politic.

Deci nu au fost informații noi, argumente noi, dar președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să iasă demult cu un raport. Deci da, asta e o problemă reală. Restul, sigur, e vorba de abordări diferite, gusturi diferite în politică. El nu are partid. E primul președinte care a câștigat alegerile fără partid. (...) Pentru un președinte fără partid, sigur că apar o grămadă de probleme care, pe parcursul timpului, trebuie cumva rezolvate, fiindcă are niște priorități un președinte, are un proiect.

Acele priorități, acel proiect, fără Parlament, nu pot fi puse în aplicare, marea majoritate, că e vorba de apărare, de securitate națională, de externe, ceea ce este conform Constituției în ograda președintelui, nu se poate fără un partid. Și atunci el a găsit o soluție pentru unii destul de ciudată - cu PSD-ul. Să meargă cu PSD-ul”, a explicat el.

Kelemen Hunor consideră în context că președintele Nicușor Dan „face niște calcule reci”.

„Președintele Dan, de când îl cunosc eu, tot timpul face niște calcule extrem, extrem de, hai să spun așa, la rece. Deci nu merge pe sentimente extrem de complicate, merge pe niște calculi extrem, extrem de reci. Și pragmatice, într-o oarecare măsură. Și aici au fost câteva chestiuni. «N-am partid». Cu USR-ul a fost ce a fost. USR-ul a împins-o pe Elena pe scări, pe Elena Lasconi, de dragul lui Nicușor Dan, după care (...) s-au îndepărtat unii de alții și președintele a fost nevoit să găsească un partener. Și eu cred că, din acest punct de vedere, orice președinte ar fi căutat o soluție. Ce soluție ar fi găsit un alt președinte care nu are partid? Nu știu, dar e de discutat. Sigur, vom vedea peste un an, peste doi ani pe sondajele de opinie. Da, este o scădere dramatică a susținerii”, a adăugat liderul UDMR.

Întrebat dacă este AUR un partid extremist, Kelemen Hunor a răspuns: „Este, este, categoric da. Dincolo de cuvinte. Este doctrina lor. (...) Deci doctrina lor vine din secolul trecut, din anii '20 - '30 ai secolului trecut. (...) Plus, orientarea lor nu este pro-occidentală”.