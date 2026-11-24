Fostul fotbalist Dudu Georgescu. Foto: Dudu Georgescu / Facebook

Prietenul legendarului Dudu Georgescu, fostul prim-solist la Rapsodia România, Gavrilă Șandor, face un apel din Canada şi roagă autorităţile române să se implice în repatrierea trupului neînsufleţit al fostului mare fotbalist. Nici acum, spune românul stabilit în Canada, nu a fost elucidat misterul morţii. Nu ştie unde e soţia lui Dudu Georgescu, care a fost eliberată ulterior de polițilști, şi nici de băiatul din România nu are vreo veste. Dudu Georgescu a murit în condiţii bizare într-un apartament din Toronto. Avea 76 de ani şi este singurul fotbalist român cu două Ghete de Aur.

Polițiștii canadieni au audiat-o și reținut-o pentru trei zile pe Marina, însă ulterior femeia a fost eliberată, iar acum „este de negăsit”.

„Marina este de negăsit. Nu știu ce se întâmplă cu ea. Unde este, ce face? Habar nu am. Dumneaei ar putea fi în custodia poliției și pe dumneavoastră, există posibilitatea, poliția să nu vă confirme sau să vă infirme? Nu-ţi dă niciun răspuns afirmativ.

Deci există și această posibilitate. Tot ce este posibil. Nimeni nu știe. Eu nu pot să bag mâna în foc să zic: „Domnule Este acolo, este acolo, este acolo”. Nu pot. Eu am făcut gestul ăsta ca să anunț România ce s-a întâmplat cu acest star, cu un nume”, a spus Gavrilă Șandor.



Gavrilă Şandor, fost prim-solist la Rapsodia Română vreme de 20 de ani şi mutat în Canada, este cel care a anunţat în ţară moartea legendarului Dudu Georgescu. El a fost omul care i-a întins fotbalistului o mână, nu doar o dată. Dudu Georgescu a emigrat în Canada de două ori, o ţară pe care nu o cunoştea şi nu vorbea nici engleza.

S-a acomodat greu, după dezamăgirile trăite în România. A rămas fără casă, după ce locuinţa în care stătea în Bucureşti a fost retrocedată după Revoluţie și a murit sărac, uitat şi în condiţii neelucidate încă de autorităţile canadiene.

Pe 16 noiembrie, poliţia din Toronto a fost solicitată să intervină la un apel. Ofiţerii au găsit la adresă cadavrul unui bărbat în vârstă de 76 de ani.

„Așa se aude, că ar fi fost înjunghiat, că ea s-ar fi dus să arunce gunoiul la ghenă. S-a întors, l-a găsit cu un cuțit în burtă sau cam așa ceva”, a spus Gavrilă Șandor.

Astfel, fostul prim-solist face un apel pentru repatrierea trupului fostului fotbalis.

„Cineva din țară, Federația Română de Fotbal, Clubul Dinamo, suporterii, dacă vor să pună mână de la mână, noi, probabil, comunitatea asta românească, dacă o pot numi așa, o să strângem. Inima lui a trăit prin această profesie pe care a făcut-o”, a mai spus Șandor.

Dudu Georgescu a fost şi a rămas singurul fotbalist român care a câştigat vreodată două Ghete de Aur.