Constantin Popovici a câștigat Cupa Mondială 2026 din China la sărituri în apă de la mare înălțime

<1 minut de citit Publicat la 10:17 23 Noi 2026 Modificat la 10:17 23 Noi 2026

Constantin Popovici a câștigat Cupa Mondială 2026 în China. Sursa foto: FRNPM via Facebook

Sportivul român Constantin Popovici a reușit să câștige ediția 2026 a Cupei Mondiale de la mare înălțime (27 metri), după ce s-a impus, duminică, în ultima etapă a sezonului, la Zhaoqing (China), potrivit Agerpres.

În China, după cele patru sărituri, două efectuate sâmbătă și două duminică, sportivul în vârstă de 38 de ani a totalizat 429,10 puncte, depășindu-i pe americanul James Lichtenstein (428,55 puncte) și pe francezul Gary Hunt (380,25 puncte), potrivit paginii de Facebook a Federației Române de Natație și Pentatlon Modern.

Constantin Popovici, care este pregătit de antrenorul Adrian Gavriliu, a câștigat trofeul Cupei Mondiale 2026, cu un total de 90 de puncte.



Britanicul Aidan Heslop a ocupat locul al doilea, cu 85 de puncte, podiumul fiind completat de Lichtenstein, cu 64 de puncte. În același clasament, Cătălin Preda, care nu a concurat în China, s-a clasat pe poziția a șaptea, cu 51 de puncte.