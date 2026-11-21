Turiștii aruncă tot mai puține monede în Fontana di Trevi din Roma. De vină ar fi taxa de intrare de 2 euro

3 minute de citit Publicat la 12:38 21 Noi 2026 Modificat la 12:38 21 Noi 2026

Fontana di Trevi este vizitată zilnic de 15 000 de turiști. Foto: Profimedia

Taxa de 2 euro care a fost introdusă pentru accesul la celebra Fontana di Trevi din Roma ar putea avea un efect neașteptat. Turiștii aruncă tot mai puține monede în apă, iar donațiile colectate de organizația Caritas au scăzut cu aproximativ 200.000 de euro în primele nouă luni din 2026, comparativ cu aceeași perioadă de anul trecut, informează The Guardian.

Organizația caritabilă care colectează monedele afirmă că donațiile au scăzut cu 200.000 de lire sterline, după ce a fost instalată o barieră pentru a restricționa accesul.

Când Jeff Clinton, un american aflat pentru prima dată la Roma împreună cu soția sa, a găsit o monedă de un cent american pe o stradă din apropierea gării Termini, a știut exact ce avea de gând să facă cu ea. „O voi arunca în Fontana di Trevi”, a spus Clinton, ținând moneda de cupru în palmă, în timp ce cuplul admira celebrul monument.

El cunoștea foarte bine tradiția turiștilor de a arunca o monedă peste umăr în apele acestei capodopere baroce – un ritual despre care se spune că garantează o revenire în oraș sau îndeplinirea altor dorințe.

Însă singurul lucru care îl împiedica să facă acest gest era distanța: treptele care coboară spre bazinul fântânii sunt separate printr-o barieră joasă și, în timpul zilei, sunt accesibile doar rezidenților din Roma sau vizitatorilor care plătesc o taxă de 2 euro (1,64 lire sterline).

Donaţii mai puţine din cauza taxei?

Se consideră că taxa, introdusă în luna februarie, a contribuit parțial la diminuarea farmecului tradiției aruncării monedelor. Filiala din Roma a organizației caritabile catolice Caritas, care colectează monedele din Fontana di Trevi, obține, de obicei, peste 1,4 milioane de euro pe an. Totuși, în perioada ianuarie-septembrie, s-a înregistrat o scădere de aproximativ 200.000 de euro față de aceeași perioadă a anului precedent.

„Închiderea accesului direct către Fontana di Trevi ar putea fi un factor”, a declarat pentru publicația Il Messaggero Giustino Trincia, directorul Caritas Roma. Organizația folosește donațiile pentru a finanța bănci de alimente și alte proiecte de asistență socială.

Clinton a luat în calcul posibilitatea de a ruga pe cineva din zona bazinului să arunce moneda în fântână în locul său, dar, în cele din urmă, a pus-o înapoi în buzunar.

Se crede, de asemenea, că tranziția către plățile fără contact (contactless) și portofelele digitale de pe telefoanele mobile a dus la o scădere a sumelor colectate de Caritas.

Eric și Patty, un cuplu tânăr din New York, au spus că ar fi aruncat o monedă, dar nu aveau bani mărunți. De asemenea, nu au dorit să plătească taxa de 2 euro pentru a se apropia de bazin. „Este un monument absolut spectaculos; ne mulțumim să-l admirăm de aici”, a spus Patty, în timp ce își făceau selfie-uri.

Au renunţat să mai arunce monede

Alan și Ying, care vizitau Roma venind din Australia, au plătit taxa. Deși auziseră că aruncarea monedelor „este un lucru pe care oamenii îl fac”, au decis să nu recurgă la acest gest, întrucât „nimeni altcineva nu prea făcea asta”.

„Am mereu bani gheață la mine, pentru că nu știi niciodată când ai putea avea nevoie de ei”, a spus Ying. „Dar n-am văzut pe nimeni altcineva făcând asta, așa că nici noi n-am făcut-o.”

Un purtător de cuvânt al organizației Caritas Roma a declarat că organizația caritabilă nu va mai face alte declarații publice cu privire la scăderea sumelor colectate din monede. Acesta a precizat că, în bilanțul de până acum pe anul acesta, nu au fost luate în calcul monedele străine, astfel încât impactul ar putea să nu fie atât de grav.

Totuși, se pare că această chestiune a creat tensiuni în cadrul consiliului municipal din Roma, care a încasat 435.194 de euro din taxa de acces în prima lună de la introducerea acesteia.

Fontana di Trevi aduce bani bugetului Romei

Inițiativa vizează limitarea aglomerației excesive la monument, generând în același timp fonduri pentru întreținerea fântânii și a altor monumente din Roma. Nu au fost publicate alte cifre, însă, având în vedere că 4,4 milioane de turiști sunt așteptați să viziteze Fontana di Trevi în 2025, se estima că taxa va aduce consiliului municipal venituri considerabile în fiecare an.

O echipă de supraveghetori gestionează sistemul de bilete și monitorizează fluxul de vizitatori în zona bazinului. Nicolas Romero lucrează în ture de șapte sau opt ore. El a povestit că oamenii îi cer destul de des să le schimbe bani, pentru a putea arunca o monedă. „Dar mulți par să nu știe nici măcar de existența acestei tradiții”, a spus el. „Poate că și acest lucru explică declinul.”

Se consideră că acest gest își are originile într-un vechi ritual păgân de ofrandă adusă zeilor apelor; totuși, obiceiul de a arunca monede a devenit un fenomen global abia după lansarea, în 1954, a comediei romantice „Three Coins in the Fountain” („Trei monede în fântână”).