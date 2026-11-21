Când se va circula pe secţiunea Suplacu de Barcău - Chiribiş a Autostrăzii Transilvania. CNAIR anunță că lucrările sunt gata 98%

<1 minut de citit Publicat la 12:44 21 Noi 2026 Modificat la 13:19 21 Noi 2026

Autostrada Transilvania. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Deschiderea circulaţiei pe secţiunea Suplacu de Barcău - Chiribiş a Autostrăzii Transilvania (A3), în lungime de 26,35 km, este estimată pentru finalul acestui an, a anunţat sâmbătă directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, informează Agerpres.

"Lucrările pe secţiunea Suplacu de Barcău - Chiribiş a Autostrăzii Transilvania (#A3), în lungime de 26,35 km, se apropie de final.

Constructorul român Construcţii Erbaşu SA execută ultimele lucrări necesare pentru finalizarea acestui sector de autostradă: montarea parapetelor, realizarea marcajelor rutiere şi instalarea sistemelor ITS. Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 98%, iar deschiderea circulaţiei este estimată până la sfârşitul acestui an", a scris acesta, pe pagina sa de Facebook.

Contractul, în valoare de 884,12 milioane de lei (fără TVA), este finanţat prin Programul Transport 2021-2027.