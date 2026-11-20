Viitură cu munți de gunoaie pe râul Lăpuș. Tone de sticle, plastice și scutece s-au adunat lângă un pod în construcție

2 minute de citit Publicat la 11:45 20 Noi 2026 Modificat la 11:45 20 Noi 2026

Tone de materiale plastice aruncate în râul Lăpuş, blocate pe estacada unui pod în construcţie. Sursa colaj foto: Facebook/Gabriel Valer Zetea

O viitură puternică produsă pe râul Lăpuş, în apropiere de localitatea Cătălina, a împins spre estacada unui pod construit provizoriu pe cursul de apă până la darea în folosinţă a noului pod tone de gunoaie, majoritatea mase plastice şi alte materiale, obligând constructorul să cureţe materialele plastice blocate, conform Agerpres.

"Este inadmisibil să vedem asemenea cantităţi de gunoaie în râurile noastre!", a transmis Gabriel Zetea preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş.

"Viitura de pe Lăpuş a scos la iveală o ruşine: munţi de gunoaie în râurile Maramureşului! (...) Sticle, plastic, scutece şi tot felul de deşeuri aruncate în natură, adunate de apele învolburate ale Lăpuşului. Este inadmisibil să vedem asemenea cantităţi de gunoaie în râurile noastre!

În ultimele două săptămâni, Maramureşul s-a confruntat cu ploi puternice şi avertizări hidrologice de cod galben şi portocaliu. Nivelul Lăpuşului a crescut foarte mult, iar gunoaiele aduse de viitură s-au adunat în zona podului de la Cătălina" a scris vineri, într-o postare pe Facebook, preşedintele CJ Maramureş, Gabriel Zetea.

Acesta a precizat că podul nou aflat în construcţie nu este în pericol, însă estacada provizorie care susţine cabluri şi conducte de apă a fost a fost afectată.

"Vreau să lămuresc şi un lucru important: nu noul pod a fost afectat, ci estacada provizorie care susţinea conductele de apă şi canalizare şi cablurile de fibră optică. Presiunea exercitată de gunoaiele adunate în apă a deplasat această structură temporară. S-a intervenit inclusiv noaptea pentru refacerea estacadei şi a conductei de canalizare afectate. Noul pod nu a fost deteriorat, iar lucrările au continuat. Dar problema cea mai gravă, dincolo de acest incident, rămâne cantitatea uriaşă de deşeuri din râurile noastre", a mai spus Gabriel Zetea.

El a adăugat că va solicita instituţiilor abilitate să intervină şi identifice sursele de poluare de pe râul Lăpuş.

"Vom transmite adrese oficiale către Ministerul Mediului, Apele Române, Garda Naţională de Mediu şi Instituţia Prefectului Maramureş. Vom solicita verificarea situaţiei, măsuri de curăţare a zonelor afectate, identificarea surselor de poluare şi soluţii concrete pentru prevenirea unor asemenea situaţii.

Voi cere inclusiv analizarea unor măsuri legislative mai ferme împotriva celor care aruncă ilegal gunoaie în râuri şi pe malurile acestora. Nu putem să vorbim despre un Maramureş curat, să investim zeci de milioane de euro în gestionarea deşeurilor, iar în acelaşi timp să acceptăm ca râurile noastre să fie transformate în gropi de gunoi!", a mai afirmat Zetea.

Şeful CJ Maramureş a făcut un apel public la locuitorii judeţului să nu mai polueze cursurile de apă pentru că fac un rău naturii şi, implicit, comunităţii.