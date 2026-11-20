Andre Rieu adaugă două concerte la Cluj-Napoca, după ce primele spectacole s-au vândut integral. Când vor avea loc reprezentațiile

<1 minut de citit Publicat la 11:55 20 Noi 2026 Modificat la 11:55 20 Noi 2026

André Rieu și Orchestra Johann Strauss într-un concert. Sursa foto: Getty Images

Vești bune pentru fanii lui Andre Rieu. Violonistul olandez va susține încă două concerte la Cluj-Napoca, după ce biletele pentru primele două reprezentații, programate pe 21 și 22 octombrie anul viitor, s-au epuizat.

Astfel, publicul va avea la dispoziție patru seri de spectacol la BT Arena, în zilele de 20, 21, 22 și 23 octombrie.

Supranumit „Regele Valsului”, Andre Rieu va veni în România alături de cei aproximativ 60 de muzicieni ai celebrei sale orchestre Johann Strauss, dar și de invitați speciali. Spectacolele promit să aducă pe scenă repertoriul care l-a consacrat pe artist și atmosfera pentru care concertele sale sunt cunoscute în întreaga lume.

Legătura dintre Andre Rieu și publicul român s-a consolidat în 2015, când artistul a susținut șapte concerte în Piața Constituției din București. Evenimentele au adunat atunci peste 85.000 de spectatori și au rămas printre cele mai importante întâlniri ale violonistului cu fanii din România.

Cele patru concerte de la Cluj-Napoca vor avea loc în toamna anului viitor, iar suplimentarea reprezentațiilor vine după epuizarea biletelor pentru primele două date anunțate.