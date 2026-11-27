Prima ediție a Festivalului Coral „Stelian Olariu” s-a încheiat. Omagiu pentru cel mai longeviv dirijor din istoria Operei Naționale

1 minut de citit Publicat la 17:35 27 Noi 2026 Modificat la 17:35 27 Noi 2026

Foto: Captură Antena 3 CNN

Prima ediție a Festivalului Coral „Stelian Olariu” s-a încheiat la Opera Națională București cu un concert susținut de mai multe ansambluri corale și soliști. Evenimentul, desfășurat sub genericul „Trei armonii, o singură moștenire”, a adus un omagiu celui mai longeviv dirijor de cor din istoria Operei. Timp de 55 de ani, maestrul Stelian Olariu a format generații de artiști și a contribuit la construirea tradiției corale a instituției.

Prima ediție a Festivalului Coral „Stelian Olariu” a reunit, pe scena Operei Naționale București, ansambluri cunoscute, printre care Corul de Copii Radio, Corala bărbătească „Te Deum Laudamus”, Corul Operei Naționale București și Corul Operei Naționale Române din Iași.

Concertul „Marile coruri ale operei” a adus împreună artiștii celor două instituții lirice, alături de soprana Mădălina Barbu și baritonul Adrian Mărcan. Spectacolul a fost acompaniat de Orchestra Operei Naționale București, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga.

„Spectacolul se numește «Marile forumuri ale operei», iar acest «mare» înseamnă, în cadrul unui spectacol de operă, o dimensiune amplă a aparatului vocal, a animalelor de pe scenă și a numărului de oameni, mult mai mulți decât de obicei”, a spus Jinga.

Prima ediție a festivalului a fost dedicată memoriei maestrului Stelian Olariu. În prima seară a evenimentului, în foaierul Operei Naționale București a fost dezvelit bustul dirijorului, ca omagiu pentru contribuția sa la istoria instituției.

Stelian Olariu a fost cel mai longeviv dirijor de cor din istoria Operei Naționale București. Timp de 55 de ani, a pregătit generații de artiști și a contribuit la realizarea numeroaselor spectacole, premiere și concerte.