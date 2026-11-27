Prima ninsoare în București: Câte utilaje de deszăpezire are fiecare sector din Capitală. Ciucu a convocat Comandamentul de iarnă

2 minute de citit Publicat la 17:33 27 Noi 2026 Modificat la 17:33 27 Noi 2026

Zăpadă în București, la Ateneul Român. Imagine de arhivă. Sursa foto: Getty Images

Minivacanţa de 1 Decembrie vine cu temperaturi scăzute, ninsori şi intensificări ale vântului. Primarul general Ciprian Ciucu a convocat astăzi Comandamentul de deszăpezire al Municipiului Bucureşti, potrivit Agerpres. A discutat cu toţi factorii implicaţi, de la ISU, operatori de salubrizare, până la Asistenţă Socială, poliţie locală şi STB. A fost stabilit modul de acţiune şi de coordonare.

Primii fulgi de nea vor începe să cadă în Bucureşti mâine după-amiază. Conform ANM, va ninge şi se va depune strat de zăpadă de 2-4 cm. Până duminică seara, sunt anunţate precipitaţii mixte, intensificări ale vântului, răcire accentuată şi ninsori viscolite.

Comandamentul de deszăpezire a fost întrunit azi, de edilul Capitalei, înaintea acestui prim episod de iarnă.

Au participat şeful ISU, operatori de salubrizare din toate sectoarele, reprezentanţi ai STB, Administraţiei Străzilor, DGASMB, Apa Nova, Termoenergetica, ANM, Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti.

În cadrul acţiunii de deszăpezire, Primăria Capitalei are rol de coordonare, monitorizare şi control a operatorilor de salubrizare din sectoare. Primăriile de sector, prin salubrişti, sunt responsabile de deszăpezirea propriu-zisă.

Primarul General vrea un singur punct de comandă, la ISU

„Ar trebui să avem un punct unic de comandă, la ISU, unde se adună toate informaţiile. Trebuie prioritizată circulaţia STB, zona spitalelor şi a serviciilor generale de urgenţă, a şcolilor şi instituţiilor publice. Securizaţi şantierele, monitorizaţi şi remediaţi cu prioritate semaforizarea. Şi mare grijă la oamenii străzii, care trebuie duşi în adăposturi”, a început şedinţa primarul general.

De asemenea, edilul a cerut operatorilor de salubrizare să acţioneze cu grijă la aplicarea substanţelor antiderapante, ca să protejeze arborii, arbuştii şi spaţiile verzi amenajate din oraş: ”Atenţie la amenajările făcute! Instruiţi oamenii, mergeţi cu ei înainte pe trasee, să vadă. Nu e important doar să intervenim repede, ci şi CUM intervenim”.

Fiecare instituţie a anunţat ce măsuri a pregătit, iar operatorii de salubrizare au comunicat numărul de utilaje, de muncitori şi stocurile de material disponibile. Vor acţiona, în total, aproape 2.800 de muncitori şi 400 de utilaje.

Câte utilaje de deszăpezire are fiecare sector din București pentru iarna 2026-2027

Sectorul 1, Romprest: 49 de utilaje, 230 de muncitori manuali, alţi 49 pe utilaje şi 2.220 de tone de material antiderapant (solid şi lichid);

Sectorul 2, Supercom: 77 de utilaje, 375 de muncitori manuali, 144 şoferi pe utilaje şi 5.500 de tone de material antiderapant;

Sectorul 3, Direcţia Generală de Salubritate: 30 de utilaje, 260 de muncitori (manuali şi pe utilaje) şi 4.207 tone de material antiderapant;

Sectorul 4, Bin Go Solution: 70 de utilaje, 540 de oameni şi 4.000 tone de material antiderapant;

Sectorul 5, Salubrizare Sector 5: 80 de utilaje, 295 de muncitori şi 4.500 de tone de material antiderapant;

Sector 6, Administraţia Serviciului Public de Salubrizare: 64 de utilaje, 320 de muncitori şi 1.607 tone de material antiderapant;

STB: 34 de utilaje, 556 de muncitori şi 30 de tone de material antiderapant.

Locuitorii Capitalei pot trimite sesizări atât la dispeceratul PMB (031.9898), cât şi direct la dispeceratul operatorului de salubritate de sector.