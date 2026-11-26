Parcul Pantelimon ar putea deveni unul tematic de agrement: Se propun cinci zone unice pentru toate vârstele

3 minute de citit Publicat la 19:36 26 Noi 2026 Modificat la 19:36 26 Noi 2026

Conceptul propus împarte parcul în cinci subzone, fiecare cu propria identitate, amenajări și experiențe pentru vizitatori. Foto: Imagine realizată cu ajutorul inteligenței artificiale

Parcul Pantelimon ar putea deveni unul dintre cele mai importante puncte de atracție pentru petrecerea timpului liber din București și zona metropolitană, printr-un proiect de regenerare și amenajare care propune organizarea spațiului în cinci zone tematice, cu atracții, activități sportive, locuri de joacă, trasee de mobilitate și spații dedicate relaxării și interacțiunii sociale.

Proiectul de dezvoltare inteligentă și durabilă a Parcului Pantelimon, aflat în etapa de propunere spre aprobare a documentației tehnico-economice de către Consiliul Local Sector 3, urmărește valorificarea reliefului natural, a vegetației existente și a deschiderii către Lacul Pantelimon, prin crearea unui parc de agrement cu funcțiuni diversificate, conectate într-un parcurs tematic.

Conceptul propus împarte parcul în cinci subzone, fiecare cu propria identitate, amenajări și experiențe pentru vizitatori.

Disclaimer: Imagini realizate cu ajutorul inteligenței artificiale

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Zona 1 – Pădurea Fermecată

O zonă dedicată explorării, aventurii și descoperirii, în care natura și elementele tematice se îmbină pentru a crea un spațiu de joacă și experiențe interactive pentru copii.

Amenajările propuse includ spații de joacă tematizate, trasee de explorare și elemente care stimulează imaginația, mișcarea și interacțiunea cu mediul natural. Vegetația existentă va fi valorificată, iar amenajările vor integra arbori, zone umbrite și spații de relaxare.

Zona 2 – Lumea lui Creangă

Universul poveștilor copilăriei va fi transpus într-un spațiu interactiv, în care personajele și scenele inspirate din literatura română vor deveni elemente ale experienței de vizitare.

Zona va include amenajări tematice, locuri de joacă și spații de interacțiune, iar piațeta rotundă va găzdui un skatepark și un pump track modular, dedicate activităților recreative și sportive.

Zona 3 – Lumea aventurii și a sportului

O zonă dedicată mișcării, adrenalinei și activităților în aer liber, destinată copiilor, adolescenților și adulților.

Printre facilitățile propuse se numără Turnul Aventurii, peretele de cățărare, tiroliana care traversează golful lacului, instalația sky-bike, traseele suspendate ale parcului de aventură, precum și dealul de joacă cu tobogane și pantă de cățărare, care poate deveni derdeluș în sezonul rece.

Zona va fi completată de infrastructură sportivă, precum teren multisport, teren de tenis și fitness în aer liber, dar și de trasee dedicate bicicletelor și alergării.

Zona 4 – Tărâmul Personajelor de Folclor

Personajele și universul folclorului românesc vor fi valorificate într-o zonă tematică dedicată poveștilor, tradițiilor și imaginarului popular.

Amenajările vor include scene tematice, elemente interactive și spații de explorare, integrate într-un concept peisagistic care urmărește să transforme vizita într-o experiență recreativă și culturală. Zona va fi conectată cu celelalte subzone prin porți tematice și trasee de circulație.

Zona 5 – Zona de agrement, relaxare și experiențe panoramice

O zonă în care vizitatorii vor putea beneficia de facilități de relaxare, experiențe de agrement și perspective asupra parcului și Lacului Pantelimon.

Proiectul propune amenajarea unui amfiteatru în aer liber pentru proiecții de film, spectacole și evenimente comunitare, gradene și belvederi orientate către lac, un observator panoramic de 360 de grade, precum și puncte de alimentație publică și grupuri sanitare moderne.

Experiența de vizitare va fi completată de două mijloace de transport de agrement: un trenuleț turistic care va parcurge parcul într-un circuit închis și o telegondolă în buclă, care va oferi o perspectivă panoramică asupra amenajărilor și lacului.

Un parc în care natura rămâne elementul central

Amenajarea celor cinci zone va fi realizată prin valorificarea vegetației existente și completarea acesteia cu arbori, arbuști, plante perene și ierburi ornamentale adaptate climatului local. Proiectul prevede conservarea exemplarelor valoroase, crearea de poieni și zone de microbiodiversitate, precum și transformarea unor platforme betonate dezafectate în spații plantate.

Investiția propusă nu urmărește diminuarea spațiului verde, ci creșterea acestuia, prin reorganizarea funcțiunilor și integrarea facilităților în configurația naturală a parcului.

Accesibilitatea va fi integrată în întregul concept, prin alei, rampe, facilități și echipamente adaptate, inclusiv locuri de joacă incluzive, acces la observatorul panoramic, precum și soluții de îmbarcare adaptate pentru telegondolă și trenuleț.

Proiectul este estimat să fie realizat într-un interval de 24 de luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor și urmează să fie supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.