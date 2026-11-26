Serbia organizează alegeri prezidențiale anticipate. Când sunt chemați cetățenii la vot

1 minut de citit Publicat la 18:55 26 Noi 2026 Modificat la 18:56 26 Noi 2026

Serbia va organiza alegeri prezidențiale anticipate pe 27 decembrie 2026. Foto: Getty Images

Serbia va organiza alegeri prezidențiale anticipate pe 27 decembrie 2026, la trei luni după demisia lui Aleksandar Vucic. Scrutinul a fost anunțat joi de noul președinte al Parlamentului, Aleksandar Cupic, și vine după ce mișcarea de protest condusă de studenți a câștigat alegerile parlamentare din octombrie, punând capăt celor 14 ani în care Vucic s-a aflat la putere, relatează Reuters și AFP, preluate de Agerpres.

Aleksandar Cupic, care asigură și interimatul funcției de președinte al Serbiei, a semnat joi decizia de convocare a alegerilor prezidențiale.

Acesta le-a cerut cetățenilor să participe în număr cât mai mare la vot și și-a exprimat speranța că vor avea de ales între candidați puternici, cu programe diferite.

„Sper că vom avea de făcut o alegere dificilă între candidați remarcabili și programele lor. Fie ca dezbaterile publice și procesul electoral democratic să constituie un îndemn la o prezență ridicată la vot”, a declarat președintele Parlamentului.

„Îi îndemn pe toți cetățenii Republicii Serbia să acționeze în mod responsabil pe 27 decembrie și să se prezinte la urne, astfel încât voința poporului să desemneze un președinte al Republicii cu un mandat puternic, care să reprezinte o expresie clară a unității naționale. Trăiască Serbia!”, a adăugat el.

Aleksandar Vucic a demisionat pentru a candida la alegerile parlamentare, dar a fost învins

Alegerile prezidențiale au fost convocate după ce Aleksandar Vucic a demisionat pe 27 septembrie, înainte de încheierea celui de-al doilea mandat de președinte.

Vucic, reales în aprilie 2022 pentru încă cinci ani, a renunțat la funcție pentru a participa la alegerile parlamentare anticipate din 25 octombrie, în încercarea de a deveni prim-ministru.

Planul său nu a avut însă rezultatul dorit. Partidul Progresist Sârb (SNS), formațiunea sa politică, a suferit o înfrângere categorică în fața Listei Studenților, susținută de mișcarea de protest care cerea combaterea corupției.

Victoria candidaților susținuți de studenți a schimbat situația politică din Serbia, după aproape 14 ani în care Vucic a dominat conducerea țării.

În urma alegerilor parlamentare, Aleksandar Cupic a fost ales președinte al Parlamentului și a preluat temporar atribuțiile șefului statului, până la alegerea unui nou președinte.